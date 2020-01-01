Klopp'tan tavsiye: İçki içmeyin, yoksa...

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 2012'de Borussia Dortmund ile yaşadığı çifte şampiyonluğun ardından çok fazla içip sarhoş olduğunu söyledi.

'un 52 yaşındaki teknik direktörü Jürgen Klopp, ile yaşadığı tarihi zafer sonrasında nasıl 'partilediğini' anlattı.

2008 ve 2015 yılları arasında Dortmund'u çalıştıran Alman teknik adam, 2011-12 sezonunda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Bu tarihi başarının ardından yapılan kutlamaları her yönüyle hatırlayamadığını söyleyen Klopp, Dortmund'un Twitter hesabında paylaşılan röportajda şunları söyledi:

"Yaptığımız kutlamalar çok orijinaldi. Çok eğlenmiştik. Bugün bir benzeri yapılamaz."

Daha fazla takım

"2011'deki şampiyonlukta aşırı derecede sarhoştum; ancak 2012'deki çifte şampiyonlukta yaptığımız kutlamaları dahi hatırlamıyorum. Alkolün insana yaptığı şeyleri görüyorsunuz."

"İçmeyin; aksi takdirde hayatınızdaki önemli anların anısını kaybedersiniz."

Dortmund ile yaşadığı ilk şampiyonluğu kariyerinin en iyi başarıları arasında gördüğünü söyleyen Klopp şöyle devam etti:

"Her sabah kalktığımda 30 Nisan 2011 aklıma gelmiyordu. Ama siz aradıktan sonra birkaç gün sabahları uyandığımda bunu yapmaya çalıştım ve o anları kendime hatırlattım. Hayatımda birçok şey oldu; ama çok fazla şey kazandığım için her şeyi karıştırıyor değilim. 2011 ve 2012 yıllarındaki şampiyonluklar kolay değildi çünkü takım çok değişmemişti. Oynadığımız maçları düşünüyorum da 2010-11 mi yoksa 2011-12 mi, hatırlayamıyorum."

"Zihnimde harika anılardan başka bir şey yok. Teknik direktörlük kariyerimde Dortmund'daki başarılarımın büyük bir etkisi oldu. Gerçekten sahip olduklarımızdan en iyi şekilde yararlandık. ile 'ya çıkmak hepimiz için beklenmedik bir şeydi ve çok büyük bir olaydı.""

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Dortmund 30 Nisan 2011'de Nurnberg'i 2-0 yenerken 'in Köln'e mağlup olması, 2 maç kala Klopp'un öğrencilerine şampiyonluğu getirmişti. Köln'ün o maçta öne geçtiği haberi geldiğinde Signal Iduna Park tribünleri kutlamalara başlamıştı; ancak Klopp o sırada bile ciddiyetini hiç bozmadan kenarda sakin kalmaya devam etmişti.

"Ben teknik direktörüm. 2-0 öndeyken biraları açamadım. İçten içe sevinmiş olmama rağmen maç henüz bitmemişti. Hoca olarak göreviniz budur, oyuncularınıza taktik vermeye devam etmek zorundasınız. Öyle anlarda bile oyuncularınıza bağırıp çağırmaya devam edersiniz. Maçı kazanmak istiyorduk. Ne olursa olsun şampiyon olma derdinde değildik; mümkün olan en iyi şekilde şampiyon olmalıydık. O yüzden hala maç modundan çıkmamıştım. İçten içe şampiyon olduğumuzu bilsem bile maçı bitirmeye odaklıydım."