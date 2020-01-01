Klopp'tan oyuncularına maske ve eldiven uyarısı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, oyuncularına günlük hayatlarında maske ve eldiven takmalarını söyledi.

'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, oyuncularının hem saha içinde hem de saha dışında sağlık önlemlerini üst düzeye çıkarmalarını istiyor.

52 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, 17 Haziran'da başlayacak olan Premier Lig öncesinde takımının güvenliğine özen gösteriyor.

BBC 5 Live'a röportaj veren Klopp, oyuncularının günlük hayatlarında ekstra dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı:

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"Yüzde yüz güvenli bir ortamda gibi olabiliriz ama hep böyle olacağından ve hiç kimsenin hasta olmayacağından asla emin olamayız."

"Hala normal hayatlarımız var. Oyuncularım çok disiplinli. Bu yaşta çocuklar için 11 hafta çok büyük bir zorluk. Hepimiz için zordu ancak oyuncular için daha da zor oldu."

"Biz maske takıyoruz; fakat İngiltere'de, özellikle riskli bölgelerde neden maske ve eldiven kullanılmadığını anlamıyorum Bu 'da çok faydalı oldu. Ben uzman değilim; ancak Almanya'da maske ve eldivenin çok yararı olmuştu."

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"Oyunculara, 'Nereye giderseniz gidin, eldiven ve maske takmanızı istiyorum' dedim. İnsan için en büyük risk yine insandır. Bazen en büyük düşmanımız kendimiz olabiliyoruz; bu yüzden disiplinli olmalıyız."

"Umarım diper kulüpler de bu şekilde devam eder; böylece bulunduğumuz ortamlar, antrenman tesisleri, maç yaptığımız sahalar yüzde yüz güvende olur."