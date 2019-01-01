Klopp'tan Messi ve Van Dijk yorumu

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, 2019 Ballon d'Or ödülünün Virgil van Dijk yerine Lionel Messi'ye gitmesinden şikayetçi değil.

'un 52 yaşındaki Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, 2019 Ballon d'Or ödülünün Virgil van Dijk yerine 'ye gitmesinden şikayetçi değil.

Ballon d'Or koleksiyonunu altıya çıkaran Messi'nin ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirten Klopp, oyuncusu Van Dijk'ın bir savunma oyuncusu olarak en etkileyici sezonlardan birine imza attığını ifade etti.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Klopp şöyle konuştu:

"Lionel Messi hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu olabilir. Maradona da var elbette ama Messi'yi daha fazla izledim. Kazandığı 6 ödülü de sonuna kadar hak etti. İnsanlar da böyle görüyor. O yüzden ödülü Messi'nin kazanmasında hiçbir sorun yok."

Klopp, son dönemin en başarılı stoperleri arasında gösterilerek Messi ile Ballon d'Or yarışı veren ve Liverpool'un kilit isimlerinden biri olan Van Dijk hakkında şunu söyledi:

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"Van Dijk'tan daha etkileyici bir sezon geçiren başka bir savunma oyuncusu var mı, açıkçası aklıma gelmiyor. Hem de hiç."

Ballon d'Or ödülüne Liverpool'dan 7 oyuncunun aday gösterilmiş olması üzerine de yorum yapan Klopp sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Geçen sezon olağanüstüydü. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve 97 puanla ligi bitirdik. Üst düzey performans gösteren oyuncular olmadan bunların hiçbirini yapamazdık. 7 oyuncumuzun aday gösterilmesi çok güzel ama o geçen sezon içindi. Tüm ödüller bittiğğine göre çocuklar eğer isterse yeni ödüller için de şansını deneyebilir."