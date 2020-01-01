Klopp: Yaşlı veya genç oyuncu yoktur

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımdaki genç oyuncuların geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Jürgen Klopp, 'un şampiyonluğunu ilân etmesinin ardından kalan maçlarda ilk 11'lerinde genç oyunculara daha fazla yer vermeye başladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Curtis Jones, Neco Williams ve Harvey Elliott gibi gençlerin kendilerini geliştirmeye devam ettikleri sürece geleceklerinin parlak olduğunu belirtti:

"Yaşlı veya genç oyuncu yoktur; iyi oyuncular ve pek iyi olmayan oyuncular vardır. Umarım bizim de sadece iyi ve olağanüstü futbolcularımız vardır."

Daha fazla takım

"İlk 11'deki tüm oyuncular için tek sorun şu: Çok iyi bir takımız ama arka arkaya 40 maç oynamak çok zor. Ancak genç oyuncuların elinde kendilerini geliştirebilecekleri ve üzerlerinde, özellikle bizden kaynaklı baskı hissetmeyecekleri çok zaman var. Eğer bu zamanı iyi değerlendirirlerse gelecekleri çok güzel olur."