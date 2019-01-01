Klopp: Yarın kovulursam yerime Gerrard gelmeli

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, bir gün takımdan ayrılırsa yerine takımın eski futbolcusu Steven Gerrard'ın gelmesi gerektiğini söyledi.

İskoçya takımlarından 'ın başında olan Steven Gerrard, 'a aday gösterildi. Hem de takımın şu anki hocası Jürgen Klopp tarafından.

52 yaşındaki Alman teknik adam, FourFourTwo'ya verdiği röportajında Liverpool'un gelecekteki hocasının Steven Gerrard olması gerektiğini söyledi: "Kenny Dalglish ve Steven Gerrard, ilk günden beri bana çok destek oldular. Liverpool beni yarın kovsa, benim yerim için akla gelen ilk seçenek Kenny olurdu. Ama muhtemelen Glasgow'dan Stevie'yi getirirlerdi. Eğer bana, yerime kimin geleceğini sorarsanız ben Stevie'yi seçerdim. Ona ne zaman isterse yardım ederim."

Haberin devamı aşağıda

Liverpool Akademisi'nde çalıştığı dönemde Klopp ile birlikte vakit geçirme şansı bulan Gerrard, deneyimli teknik adamın kendisi hakkında söylediklerini duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi:

“Çok şaşırdım, aynı zamanda da gururum okşandı. Ama söylediklerini benim gibi dikkatlice okursanız, Klopp eğer yarın kovulursa bir sonraki Liverpool hocasının ben olmam gerektiğini düşündüğünü dile getiriyor. Jürgen Klopp yarın kovulmayacak. Ben onun yarın kovulmasını istemiyorum. Harika bir iş çıkarıyor.”

Hem Gerrard’ın hem de Klopp’un kulüpleriyle birlikte 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İkisinin de şu anda bulundukları kulüpten ayrılmak gibi bir niyetleri yok. Gerrad da Klopp’un takımda kalması yönünde ısrarcı: “Ben Liverpool taraftarıyım ve eminim dünyadaki tüm Liverpoollular da benim dediklerimi destekleyecektir. Onun çok uzun yıllar Liverpool’da kalmasını ve kulübe olabildiğince başarı kazandırmasını istiyoruz. Ama benim ile söyledikleri gerçekten onur vericiydi.”