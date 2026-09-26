Klopp: Wirtz Liverpool'a hiç de uygun olmayan bir zamanda katıldı

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, son dönemde eleştirilerin hedefi hâline gelen vatandaşı Liverpoollu Florian Wirtz'i savundu.

Klopp bugün cumartesi, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci turunda yarın oynanacak Yunanistan karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Tabloya bütünüyle baktığınızda, Florian'ın Liverpool'a hiç de uygun olmayan bir dönemde katıldığını görürsünüz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili. (Wirtz) oyuncularının o dönemde önceliğinin futbol olmadığı bir takıma katıldı; bu da gayet anlaşılır bir durum."

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Klopp şöyle ekledi: "(Liverpool'daki) ilk yılından çok şey öğrendi. Şimdi yeni bir teknik direktörün yönetiminde yeni bir sezon var ve sanırım tüm maçlarda oynadı. Fiziksel açıdan çok iyi bir seviye sergiliyor ve takım yeniden bütünlüğünü kazanmaya başladı."

Sözlerine devam etti: "Hücum oyuncularının her zaman etraflarında iyi işleyen bir takıma ihtiyacı vardır. Futbolu seven herkes, Florian Wirtz'in ne kadar özel bir oyuncu olduğunu hâlâ görebilir."

Liverpool'un eski teknik direktörü şunları da ekledi: "Burada yaptığımızdan daha fazlasını yapamayız; ona yeterince antrenman ve oyun süresi vererek. Adım adım ona güven ve iyi bir his kazandırıyor, sonra onu Liverpool'a geri gönderiyoruz. Kendisine bol şans diliyorum."

Wirtz'in, mevcut millî ara dönemin ikinci aşamasında Almanya kadrosuna katılması planlanıyordu; ancak Klopp, Jamal Musiala ve Kai Havertz'in sakatlanmasının ardından onu erkenden çağırarak Yunanistan karşısında oynayabilir hâle getirdi.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna Amsterdam'daki Johan Cruyff Stadı'nda Hollanda ile berabere kalarak (1-1) başlarken, Yunanistan ise ev sahibi Sırbistan'ı (2-1) mağlup etti.



