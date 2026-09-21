Borussia Dortmund'da unutulmaya yüz tutmuş bir sezonun ve 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosundan yaşadığı şok dışlamanın ardından Karim Adeyemi yeniden kendini kabul ettirmek için geri döndü; bu kez Barcelona forması altında.

"Sport" gazetesine göre, Almanya milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp'un son anlarda aldığı sürpriz bir kararla Barcelonalı kanat oyuncusu apar topar Almanya milli takımı kampına uçtu ve yedek listedeki bir isim olmaktan çıkıp Die Mannschaft'ın yeni projesinin temel taşlarından birine dönüştü.

İkinci listeden acil bir uçağa

Karim Adeyemi, yeni kulübü Barcelona ile muhteşem bir sezon başlangıcının ardından o bilindik parlaklığını yeniden kazanıyor; bu, Borussia Dortmund ile geçirdiği sarsıntılı son sezonunda erişilmesi imkânsız görünen bir şeydi. O sezon, kendisine Dünya Kupası kadrosundan dışlanmaya mal olmuş ve bu karar pek çok kişide şaşkınlık yaratmıştı.

Almanya beklentileri karşılayamayınca Julian Nagelsmann istifa etti ve milli takımı yeniden inşa etme görevini Jürgen Klopp üstlendi.

İlk çıkışında Klopp, 44 oyuncudan oluşan geniş ve emsalsiz bir liste hazırladı ve bu listeyi akıllıca iki gruba ayırdı: İlk iki maçı oynayacak olan birinci grup, yani "A listesi", ve uzun milli takım arası döneminde sonraki iki maçı oynayacak olan ikinci grup.

Başlangıçta Adeyemi'nin adı, üçüncü ve dördüncü maçları oynaması planlanan ikinci grupta yer alıyordu. Ancak planlar aniden değişti ve Barcelonalı oyuncu birinci gruba alındı; bu adım, Blaugrana forması altındaki parlak performansının onu milli takımın ön saflarına güçlü bir şekilde geri getirdiğini teyit ediyor.

Karl'ın sakatlığı kapıyı açıyor

Bu sürpriz değişiklik, Bayern Münih'in yükselen yeteneği ofansif orta saha oyuncusu Lennart Karl'ın maruz kaldığı kas sakatlığı nedeniyle geldi.

Teknik ekip, önlem amacıyla Karl'ı birinci listeden ikinci listeye almaya karar vererek ona iyileşmesi ve daha sonra katılması için ek zaman tanıdı; onun yerine derhal Adeyemi çağrıldı.

Barcelonalı kanat oyuncusu da gecikmedi; Alman antrenman kampının ilk gününde hazır bulunmak için süratle yola çıktı ve ilk iki maçı oynamaya hazır hale geldi.

Adeyemi'yi iki ateşli sınav bekliyor

Adeyemi'nin yeni çıkışı, ağır siklet iki sınavla karşı karşıya kalacak. Almanya milli takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki serüvenine önümüzdeki perşembe günü Hollanda'ya zorlu bir konuk olarak başlıyor; pazar günü ise aynı saatte Yunanistan'ı ağırlayacak.

Karim Adeyemi bu iki maçta forma giyecek. Sonraki iki maçta, yani kendi sahasında Sırbistan'a karşı ve Yunanistan'da oynanacak, aslında oynaması planlanan maçlardaki durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

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Her hâlükârda, Klopp'un hazırladığı devasa listeye rağmen Karim Adeyemi'nin Almanya'nın "birinci takımına" yükseltilmesi net bir mesaj taşıyor: Liverpool'un eski teknik direktörü onu planlarına güçlü bir şekilde dahil ediyor ve onu yeni Alman milli takımının üzerine inşa edilebileceği temel bir yapı taşı olarak görüyor; bunun kredisi ise onu yeniden keşfeden Barcelona devrimine ait.