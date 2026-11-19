Barcelona'nın kanat oyuncusu Karim Adeyemi, milli arayı önümüzdeki dönemde Katalan ekibinin ilk 11'inde yer alma şansını artırmak için değerlendirdi. Joan Gamper Spor Kompleksi'nde yoğun şekilde çalışmayı sürdüren Alman futbolcunun fiziksel ve mental gelişimi Hansi Flick'in de dikkatini çekmeye başladı. Bu durum, oyuncuya yaklaşan Villarreal maçında önemli bir fırsat sunabilir.

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Yerel ve uluslararası müsabakalara ara verilen günler, Barcelona teknik ekibi açısından bir dizi olumlu işaretle geçti. Adeyemi'nin antrenmanlardaki performansı en çok dikkat çeken noktalardan biri oldu. Oyuncu yüksek bir çalışma temposunu korumaya özen gösterdi ve maçsız dönemi seviyesini yükseltmek, mümkün olan en iyi hazır oluşa yeniden kavuşmak için değerlendirme konusunda açık bir istek ortaya koydu. Bu bilgiler Katalan gazetesi "Sport" tarafından aktarıldı.

Barcelona, Alman kanat oyuncusunu geçen yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 22 milyon euro sabit bedel ve performansa bağlı 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Sportif yönetim bu transferi, takımın hücum seçeneklerini güçlendirmek için uygun bir fırsat olarak görmüştü. Özellikle ödenen bedelin, oyuncunun sahip olduğu potansiyelle kıyaslandığında yüksek olmaması bu değerlendirmede belirleyici oldu.

Katalan ekibinin formasıyla ilk kez sahaya çıktığı günden bu yana Adeyemi, bir dizi olumlu işaret vermeyi başardı. Gerek yedek olarak oyuna girdiğinde gerekse ilk 11'de şans bulduğunda fark yaratabildiğini gösteren oyuncu, büyük hızından, fiziksel gücünden ve açık alanlarda rakip savunmaları aşabilme becerisinden yararlanarak gol ve asistlerle katkı sağladı.

İyi başlangıca rağmen Barcelona yöneticileri, oyuncunun performansında hâlâ bazı dalgalanmalar yaşandığının farkında. Bu sorun daha önce Marcus Rashford gibi benzer hücum özelliklerine sahip oyuncularda da görülmüştü. Bu nedenle teknik ekip, özellikle yoğun fikstür ve bu sezonki maç trafiği göz önüne alındığında, ondan her maçta aynı yüksek seviyeyi göstermesini beklemiyor.

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Mental odaklanmayı ve istikrarı korumak, Hansi Flick'in Alman kanat oyuncusuyla üzerinde çalıştığı en önemli konuların başında geliyor. Teknik direktör, Adeyemi'nin üst düzey performans sergilemesini sağlayacak teknik ve fiziksel niteliklere zaten sahip olduğunu düşünüyor. Ancak Flick'e göre oyuncunun bu potansiyeli daha düzenli biçimde kullanması, disiplinini ve rekabetçi ruhunu yalnızca bazı anlarda değil, maçın tamamında koruması gerekiyor.

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Oyuncunun hırsı, Jürgen Klopp'un bu kez onu kadroya dahil etmeme kararı alması nedeniyle Almanya milli takımına çağrılmamanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen milli ara döneminde ek bir ivme kazandı. Oysa genç kanat oyuncusu bir önceki arada milli takımın planları içinde yer alıyordu. Bu nedenle karar, milli formayı giymeyi sürdürmeyi ve ülkesinin milli takımındaki yerini korumayı uman oyuncu için sürpriz oldu.

Ancak Adeyemi, bu karardan olumsuz etkilenmek yerine kadro dışı kalmayı daha fazla çalışmak için ek bir motivasyon kaynağı olarak gördü. Çabalarını Joan Gamper Spor Kompleksi'ndeki antrenmanlara yoğunlaştıran oyuncu, moralinin yerinde olduğunu ve fiziksel ile teknik hazırlık seviyesini yükseltme konusunda açık bir istek taşıdığını gösterdi. Hedefi, Almanya milli takımındaki yerini geri kazanmak ve bu yılı mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak.

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Barcelona'dan gelen işaretler, son antrenmanlarda iyi bir görüntü veren Adeyemi'nin önümüzdeki pazar günü oynanacak Villarreal maçında ilk 11'de forma giymek için güçlü bir şansa sahip olduğunu gösteriyor. Ancak Flick henüz son tercihlerini netleştirmedi. Alman teknik adam, sahaya süreceği kadroyu belirlemeden önce maçtan bir ya da iki gün öncesine kadar beklemeyi tercih ediyor.

Bazı takım arkadaşlarının durumu da Alman kanat oyuncusunun lehine işliyor. Özellikle milli takımlarında forma giyen bazı hücum oyuncuları yorgunluk yaşıyor. Anthony Gordon, İngiltere'nin İspanya ile oynadığı zorlu maçın ardından takıma döndü. Lamine Yamal ise milli aradan önce bazı fiziksel sorunlar yaşamasına rağmen aynı maçta sahadaydı.

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Raphinha da milli takım görevi sırasında uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncu yalnızca bir maçta forma giydi ve kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için ikinci karşılaşmada yer almadı. Bu tablo, teknik ekibi Villarreal maçına çıkabilecek isimleri belirlemeden önce her oyuncunun fiziksel durumunu değerlendirmek zorunda bırakıyor. Üstelik Barcelona'nın yoğun maç takviminde yükü oyuncuları arasında dengeli şekilde dağıtması gerekiyor.

Villarreal'in oyun anlayışı da Adeyemi'ye en önemli özelliklerini sergilemesi için ek bir fırsat sunuyor. Sarı Denizaltı, sürekli olarak geriye çekilip savunma yapmak yerine hücumda inisiyatif almayı ve kendi oyununu kabul ettirmeyi tercih ediyor. Bu da savunma hattının arkasında boşluklar bırakıyor. Alman kanat oyuncusu, büyük hızı, boş alanlara sızma becerisi ve savunmadan hücuma hızlı geçişteki etkinliği sayesinde bu boşlukları değerlendirebilir.

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Ancak Flick'in hesapları yalnızca Villarreal maçıyla sınırlı değil. Barcelona'yı lig maçından üç gün sonra Avrupa'da Sabah karşısında bir sınav bekliyor. Bu durum, teknik direktörü forvetler ve kanat oyuncuları arasında süre dağılımını dikkatle yönetmeye zorluyor. Amaç, mümkün olduğunca çok hücum oyuncusunun hazır olmasını gerektiren bu dönemde herhangi bir oyuncunun yorgunluk ya da sakatlık yaşamasının önüne geçmek.

Almanya milli takımı kadrosu dışında kalması ile Barcelona'daki yerini yeniden sağlamlaştırma isteği arasında Adeyemi, milli arayı olumlu şekilde değerlendirmiş görünüyor. Oyuncu, ilk 11'de bir yer için mücadele etmeye hazır olduğu konusunda Flick'e açık mesajlar verdi. Villarreal maçı da Alman futbolcu için daha büyük bir rolü hak ettiğini kanıtlaması ve antrenmanlardaki yoğun çalışmasını sahada gerçek bir etkiye dönüştürmesi adına önemli bir fırsat olacak.