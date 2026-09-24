Bugün yayımlanan bir basın raporu, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın, bu akşam oynanması planlanan UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Hollanda-Almanya maçıyla ilgili bir karar aldığını ortaya koydu.

Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımın başındaki ilk maçında oyuncularını yeşil formayla göremeyecek.

Almanya Milli Takımı'nın, 1990 Dünya Kupası'nın yedek formasının yeniden üretilmiş bir versiyonunu giymesi bekleniyordu.

"Bild" gazetesine göre, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) bu formayı iki nedenle yasakladı: Birincisi, üç çizginin kolların ucuna kadar uzanması ve buranın turnuva logolarına ayrılmış bir bölge olması; ikincisi ise oyuncuların numaralarının göğüs kısmında görünmemesi.

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Bu nedenle Almanya Milli Takımı, Nike'ın 2027'de tasarımını devralmasından önceki Adidas tasarımı son formayı giyerek tamamen siyah bir formayla sahaya çıkacak.

Bu takım kıyafetinin başlangıçta 3 Kasım'da tanıtılması ve ilk kez 16 Kasım'da Berlin'de Hollanda karşısında giyilmesi planlanıyordu.

Klopp, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında şu yorumu yaptı: "Herkes bayılacak. Harika bir şey."