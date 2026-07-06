Klopp, Trump ve Infantino’ya saldırdı: Futboldan hiç anlamayan iki kişi

"Magenta TV" kanalında yorumcu olarak görev yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp, ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) müdahale ederek futbolcu Fularin Balugun’un cezasının kaldırılmasını sağladığına dair haberlere sert eleştiriler yöneltti.

Tartışmalı karar, Pazar akşamı FIFA'nın, bir önceki turda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan Amerikalı forvetin, çeyrek finalde Belçika ile oynanacak milli takım maçında forma giymesine izin vermesiyle alındı.

ABD tarafı kararı sevinçle karşılarken, Belçika Futbol Federasyonu ise büyük şaşkınlığını dile getirerek, özellikle “The Athletic” sitesinin Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında cezanın kaldırılması için baskı yapmak amacıyla yapılan bir telefon görüşmesini ortaya çıkarmasının ardından, mevcut tüm yasal yolları değerlendireceğini açıkladı.

Klopp sert bir şekilde, “Eğer bu anlaşma doğruysa, bu her şeyin güvenilirliğini yerle bir eden bir felakettir” dedi ve Trump ile Infantino’yu “futboldan hiç anlamayan ve bu alana kesinlikle müdahale etmemesi gereken iki kişi” olarak nitelendirdi.

Alman teknik direktör, kırmızı kartın “kesinlikle doğru bir karar” olduğunu vurgulayarak, hakem hatalarının “yaşadığımız bir gerçek olduğunu ve dış müdahaleler olmadan üstesinden geldiğimizi” belirtti.

Hatırlanacağı üzere Klopp, penaltı atışlarında Paraguay’a karşı alınan sürpriz eleme sonucu istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya milli takımının başına geçecek adaylar listesinin başında yer alıyor.