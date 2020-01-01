Klopp Thiago'dan umudu kesti
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Liverpool'un sezon başında transfer ettiği Thiago Alcantara, sakatlıktan kurtulmasına rağmen formasına kavuşmak için biraz daha bekleyecek.
Bu akşam 23:00'te oynanacak Newcastle United maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Jürgen Klopp, "Thiago pazartesiden beri takımla çalışıyor. Onu ve çocukları seyretmek çok güzel. Ancak birkaç idmana daha katılması gerekiyor. Dizinde herhangi bir bağ kopmadı veya bir kırık yaşamadı. Ama ciddi bir sakatlık geçirdiği için Newcastle maçında oynaması mümkün değil. Sadece bir idmana çıkıp Premier Lig maçında oynayamazsınız" ifadelerini kullandı.
30 milyon avro karşılığında Bayern Münih'ten Liverpool'a katılan Thiago, ekim ayındaki Everton maçında dizinden sakatlanmıştı.