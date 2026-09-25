Almanya Millî Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, dün perşembe günü Avrupa Uluslar Ligi'nin açılış mücadelesinde Amsterdam'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada konuk ekibin kaydettiği gole yönelik Hollanda Millî Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Klopp, maçın ardından yaptığıbasın açıklamalarında, van Dijk'ın golü, Almanya oyuncularının Hollandalı forvet Brian Brobbey'in tedavisi için topu dışarı atmaması nedeniyle "utanç verici" olarak nitelendirmesine şöyle karşılık verdi: "Kesinlikle utanç verici değildi, gol tamamen geçerli. Vicdanen hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Aynı şey bizim başımıza gelseydi, oyuncularımdan oyuna devam etmelerini isterdim."

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Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Kurallar, oyunu durduranın hakem olduğunu söylüyor, oyuncular değil. Özellikle savunma tarafındaysanız, oyuna devam etmelisiniz, onlar bunu yapmadı, biz de bu durumu son derece mükemmel bir atakla çok iyi değerlendirdik. Güzel bir orta, iyi bir hareketlenme vardı, Felix (Nmecha) olması gereken yerdeydi ve ardından topu ağlara gönderdi."

Klopp şunları ekledi: "Kesinlikle rezalet değildi, ancak anın heyecanına kapıldığınızda her şeyi söylemenize izin var." Bu sözleriyle Liverpool'daki eski oyuncusuna gönderme yaptı.

Maç, Cody Gakpo'nun ikinci yarının uzatma dakikalarının ikinci dakikasında, oyuna sonradan giren Ruben van Bommel'in muhteşem pasından yararlanarak Hollanda adına gol atmasının ardından berabere sona erdi.

Klopp, pası şakayla överek şöyle konuştu: "Van Bommel'in muhteşem bir pas attığını söylemeliyim. Bu yeteneği babasından (Mark van Bommel) almadı. Ayağın dışıyla topa vurma tekniğini herhalde annesinden almıştır."

Beraberlik, Klopp'un Almanya Millî Takımı'nın teknik ekibinin başındaki ilk maçında gelirken, Hollanda Millî Takımı da Xavi Hernandez yönetimindeki yeni dönemine başladı.



