Gölgede geçen 12 yıllık bekleyişin ardından Marc-André ter Stegen, hayatı boyunca hayalini kurduğu zirveye nihayet ulaştı ve 34 yaşında Almanya Milli Takımı'nın bir numaralı kalecisi oldu. Ancak bu tarihi anın kutlaması, Jürgen Klopp'tan gelen çarpıcı bir itirafla birlikte geldi. Klopp, Alman kalecinin kariyerini tamamen değiştirecek bir transferin perde arkasını açıkladı.

Reklam

Almanya Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörü ve Liverpool'un eski hocası Klopp, Anfield'da tarihi takımını kurduğu dönemde Ter Stegen'i İngiliz ekibine katmak için tüm gücüyle uğraştığını, ancak kalecinin sonunda Barcelona'ya transfer olmayı tercih ederek Camp Nou'da uzun bir yolculuğa başladığını doğruladı.

Klopp'un açıklamaları, Almanya'nın Hollanda'yı 5-0'lık farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından geldi. Bu karşılaşma, Neuer döneminin sona erdiğini ve Ter Stegen döneminin resmen başladığını gözler önüne serdi.

Klopp, Alman kanalı "ARD"ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Onu her zaman olağanüstü bir kaleci olarak gördüm ve Liverpool'a getirmek istiyordum, ama o Barcelona'yı tercih etti. Bu yüzden kimseye kin beslemiyorum."

Ter Stegen, Bayern Münih'in kalecisi efsane Manuel Neuer'in yedeği olarak geçirdiği on yılı aşkın sürenin ardından nihayet Almanya'nın ilk kalecisi olmasıyla şu sıralar olağanüstü bir dönem yaşıyor.

Reklam Reklam

Neuer'in gölgesinde dört Dünya Kupası'nda yer almasına rağmen Alman Milli Takımı formasıyla şimdiden 47 maça çıktı ve her seferinde daha büyük bir rolü hak ettiğini kanıtladı.

Related Topics

Klopp, yeni kalecisinin "tecrübe ve yetkinliğin bir karışımına" sahip olduğunu söyledi. Bu özellik, onu Alman Milli Takımı'nın kalesi için verilen yarışta şu an için 30 yaşındaki Alexander Nübel ile 23 yaşındaki Jonas Urbig'in önüne geçirdi.

Pek çok kişi, EURO 2028 gibi büyük bir turnuvada ilk kaleci olarak oynamanın Ter Stegen'in kariyeri için kusursuz bir taç ve uzun bekleme yıllarının telafisi olacağını düşünüyor.

Reklam

Bu sezon Ajax'a kiralanması, kariyerinde dönüm noktası oldu. Ter Stegen, 2014'te katıldığı ve on yıl boyunca kalesini rakipsiz şekilde koruduğu Barcelona'da formasını kaybetmişti. Katalan ekibinde geçirdiği bu süreçte La Liga'nın en iyi kalecisine verilen Ricardo Zamora Ödülü'nü de kazanmıştı.

Ter Stegen'in Katalan kulübündeki rolü, özellikle yeni ilk kaleci olması amacıyla Juan Garcia'nın transfer edilmesinin yanı sıra formunu ve hazır oluşunu etkileyen bir dizi sakatlığın ardından belirgin şekilde azaldı.

Reklam

Buna rağmen Ajax'a kiralık gitmesi, ona özgüvenini yeniden kazanma, yeniden ön plana çıkma ve hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtlama konusunda altın bir fırsat sundu.

Ter Stegen'in Barcelona ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Ajax'taki mevcut kiralık dönemi sona erdiğinde ise geriye bir yılı kalmış olacak.

Reklam

Alman kaleci birkaç gün önce "Sport Bild" gazetesine verdiği röportajda geleceği hakkında konuşmuş ve herhangi bir karar vermek için acele etmek istemediğini vurgulayarak şöyle demişti: "Henüz kasım ayındayız, bu yüzden yazın ne olacağını tahmin edemem."

Klopp'un açıklamaları, göz ardı edilemeyecek bir soruyu gündeme getirdi: Ter Stegen, Liverpool'un teklifini kabul etseydi ne olurdu? Neuer'in gölgesinde koca bir on yıl beklemek yerine Anfield'da bir efsaneye dönüşüp Klopp ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanır mıydı?

Reklam

Kesin olan şu ki Alman kaleci kendi yolunu seçti ve beklemenin bedelini ödedi. Ancak şimdi sabrının meyvelerini topluyor ve ülkesinin milli takımını yeni bir döneme taşıyor. Klopp ise yıllar önce onu kadrosuna katmaya çalıştığından beri değerini çok iyi bilen bir teknik direktör olarak onu gururla izliyor.