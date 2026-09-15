Almanya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, "Die Mannschaft" ile ilk kadrosunda büyük bir sürprize hazırlanıyor. Klopp, Eintracht Frankfurt forveti Younes Ben Talep'e şans tanımaya karar verdi. Bu adım, teknik direktörün millî takıma yeni kan katma yönündeki eğilimini yansıtıyor.

Klopp'un, Almanya Millî Takımı'nın başına geçtiğinden bu yana ilk kadrosunu gelecek perşembe günü açıklaması bekleniyor. Tercihlerinde yaşanacak değişikliklere dair bir merak havası hâkim; zira tecrübeli teknik direktör, kendi imzasını hızla ortaya koymak ve selefi Julian Nagelsmann'ın izlediği yolda ilerlemekle yetinmemek istiyor.

Bild gazetesinin haberine göre Younes Ben Talep, Klopp'tan bir telefon aldı ve gelecek maçlar için Almanya Millî Takımı kadrosunda yer alacağı kendisine bildirildi. Bu, birçok kişi için beklenmedik bir sürpriz oldu.

Younes Ben Talep'in hikâyesi ilgi çekici birçok ayrıntı barındırıyor. Zira 23 yaşındaki oyuncu, birkaç yıl önce Alman futbolunun alt liglerinde oynarken kısa süre içinde ışıkların altına doğru yolunu açmayı başardı.

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Forvet, geçen sezonu Elversberg ile geçirmiş, ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olarak Almanya Birinci Ligi'nde oynama fırsatı elde etmiş ve bu fırsatı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmişti.

Younes Ben Talep, bu sezona son derece güçlü bir başlangıç yaptı. İlk haftadan itibaren dikkatleri üzerine çekti; Eintracht Frankfurt'un Union Berlin ile 3-3 berabere kaldığı maçta üç gol kaydetti.

Parlak performansı burada da durmadı. Younes Ben Talep, bir sonraki maçta Augsburg karşısında yeniden gol atarak sezon başında dikkatleri üzerine çeken en öne çıkan isimlerden biri hâline geldi.

Son maçta ilk on birde yer almamış olmasına rağmen bu durum, Klopp'un oyuncuyu yakından takip etmesine engel olmadı. Zira Almanya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü, kısa süre önce Eintracht Frankfurt antrenmanlarını ziyaret etmiş ve aralarında Younes Ben Talep'in de bulunduğu oyuncularla bir dizi kişisel görüşme yapmıştı.

Klopp, bu ziyaret sırasında forvete zaten kendi ilgi alanı içinde olduğunu açıkça belirtmiş, ardından teknik direktörün doğrudan aramasıyla ve oyuncuya millî takım planları içinde yer aldığının bildirilmesiyle bir sonraki adım hızla gelmişti.

Fas ile özel bir hikâye

Younes Ben Talep'in çağrılmasının önemi, yalnızca Almanya Millî Takımı hücumunda yeni bir yüz olmasıyla sınırlı değil; bu adım, uluslararası geleceğiyle ilgili bir başka boyut da taşıyor. Frankfurt kentinde doğan forvet, Fas Millî Takımı'nı temsil edebilirdi. Zira Fas Futbol Federasyonu kendisini kadrosuna katmaya ilgi göstermiş ve onu Fas forması giymeye ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Younes Ben Talep, Almanya Millî Takımı ile bir fırsat beklemeye meyilliydi. Bild'in aktardığına göre Klopp'tan gelen bir telefon, tavrını netleştirmeye yetti; zira oyuncu, "Die Mannschaft"ın yeni teknik direktörüyle çalışma fırsatını reddetmeye hazır değildi.

Böylece Klopp'un sürprizi çifte bir sürpriz gibi görünüyor; yalnızca son dönemde millî takım kadrolarında beklenen isimler arasında yer almayan bir forvetin tercih edilmesi nedeniyle değil, aynı zamanda bu karar, oyuncuyu gelecekte Fas Millî Takımı forması altında görme ihtimalinin önünü kapatabileceği için.

Aynı zamanda Younes Ben Talep, önümüzdeki dönemde Klopp'un ilgisini çeken tek forvet olmayacak gibi görünüyor. Zira veriler, yine bir Eintracht Frankfurt forveti olan Jonathan Burkardt'ın yeni teknik direktörün kadrosuna girme konusunda güçlü bir şansa sahip olduğuna işaret ediyor.

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Bu durum, takımın hücum hattındaki yoğun rekabet ortamında yaşanıyor. Teknik direktör Adolf Hütter'in dizilişte tek forvete güvenmesiyle Burkardt asıl tercih hâline geldi; bu da Younes Ben Talep'in son dönemde yedek kulübesinde oturmasına yol açtı.

Buna rağmen Younes Ben Talep'in yaptığı güçlü başlangıç, Klopp'u ona şans vermeye ikna etmeye yetti. Bu, teknik direktörün yalnızca tanınmış isimlere veya millî takımda uzun tecrübe sahibi oyunculara güvenmeyeceğine dair net bir mesajdı.

Görünen o ki Klopp, en baştan itibaren Almanya Millî Takımı'nın tüm oyuncularına net bir mesaj vermek istiyor: "Die Mannschaft"ın kapıları, adı ve daha önceki millî maç sayısı ne olursa olsun, kendini kanıtlayan herkese açık.

Almanya Millî Takımı, önümüzdeki millî ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maça çıkmaya hazırlanıyor. Millî takım 24 Eylül'de Hollanda ile, ardından 27 Eylül'de Yunanistan ile ve 1 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacak; maçlarını 4 Ekim'de yeniden Yunanistan karşısında tamamlayacak.

Bu maçlar Klopp için özel bir önem taşıyor; çünkü Almanya Millî Takımı'nın başındaki ilk gerçek sınavı olacaklar. Ayrıca bu maçlar, ona fikirlerini uygulama ve takımın asıl iskeletine karar vermeden önce geniş bir oyuncu grubunu değerlendirme fırsatı verecek.