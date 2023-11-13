Klopp'tan çok ağır eleştiri: "Futboldan anlamıyorlar!"

Liverpool Menajeri Klopp, Manchester City maçı öncesinde isyan etti.

NE OLDU? Premier Lig'in en iyi iki kulübü, 25 Kasım Cumartesi günü öplen maçında karşı karşıya gelecek ve bu, Liverpool'un milli aradan sonra art arda üçüncü kez erken erken saatte maça çıkacağı anlamına gelecek.

Liverpool patronu, Pazar günü takımının Brentford'u 3-0 mağlup etmesinden sonra hazırlık süresi eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

NE DEDİLER: Klopp gazetecilere "Bu maçın üstesinden gelmemiz gerekiyordu ve başardık" dedi ve şunları ekledi:

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"Çocuklar sansasyonel derecede iyi tepki verdi. Ama şimdi hepsi gitti ve geri döndük, bir kez antrenman yapıp City ile oynayabiliriz. Cumartesi günü öğle vaktine böyle bir maçı nasıl koyarsınız? Dürüst olmak gerekirse, bunu yapan insanlar futboldan anlamıyorlar.

"Muhtemelen 30 uluslararası oyuncuya sahip olan bu iki takımı oynatabileceğiniz daha iyi bir zaman bulabilirdiniz. Bu arada hepsi aynı uçakla geri dönüyor, tüm Güney Amerikalılar aynı uçakla geliyorlar. Bir Uçakla buraya varıyorlar. Bu çok çılgınca. Ama bizim bir şekilde hazır olmamız lazım."

BÜYÜK RESİM: Alman menajer, uzun süredir oyuncuların ağır iş yükünü eleştiren bir isim ve daha önce de uluslararası ve Avrupa maçlarının ardından cumartesi günkü öğlen maçlarına itiraz etmişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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LİVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Klopp, Etihad Stadı'nda City'ye karşı oynayacakları maç öncesinde kısa sürede takımını hazırlamanın planlarını yapacak.