Klopp'tan Almanya'nın planlarını altüst eden sürpriz karar

Alışılmadık bir kararla Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, Yunanistan maçı öncesinde takımın programını değiştirmeye karar verdi. Bu karar, 10 gün içinde 4 maç oynanmasını gerektiren yoğun UEFA Uluslar Ligi fikstürünün seyahat planlarında ani değişikliklere yol açması sonucu alındı.

Klopp'un talebi üzerine Almanya Milli Takımı, pazar günü, yani maç günü otobüsle Herzogenaurach'tan Augsburg'a gidecek. Milli takımların hazırlıklarında nadir görülen bu yöntem, karşılaşmaya bir gün önceden gitme alışkanlığının yerini alacak.

Klopp bu değişiklikle oyuncularına mümkün olduğunca fazla dinlenme imkânı vermeyi ve onları yeniden seyahatle yormaktan kaçınmayı hedefliyor. Özellikle Almanya Milli Takımı, teknik direktörün takımla ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından cuma günü Amsterdam'dan Herzogenaurach'a dönmüştü.

Yeni plana göre Klopp ve savunmanın kaptanı Jonathan Tah'ın son basın toplantısı Augsburg yerine Herzogenaurach'ta düzenlenecek. Yunanistan Milli Takımı ise karşılaşmaya hazırlanmak için şehre çoktan ulaştı. Bu bilgileri Alman "Bild" gazetesi aktardı.









Yunanistan, Sırbistan'ı son anlarda gelen bir golle 2-1 yenmesinin ardından, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk haftanın sonunda 3 puanla ikinci grubun lideri konumunda bulunuyor.

Almanya Milli Takımı, ev sahibi avantajını ve seyirci faktörünü kullanarak galibiyet almayı ve grup liderliğini ele geçirmeyi amaçlıyor. Hollanda Milli Takımı ise yarın saat 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.