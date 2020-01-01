Klopp: Steven Gerrard'ı takımımımda isterdim

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımdaki eski oyunculardan birini kadroya alabilse bunun Steven Gerrard olacağını söyledi.

Jürgen Klopp, daha önce 'da forma giyen oyuncular arasından yalnızca birini şu anki kadroya alma şansı olsa bu seçeneğini Steven Gerrard'dan yana kullanacağını dile getirdi.

BT Sport'a röportaj veren 52 yaşındaki teknik adam, Kırmızılar'ın efsane futbolcularından bir tercih yapması istendiği zaman cevabını şöyle verdi:

"Çok kolay, tabii ki de Stevie! Ama ilk 11'e girmek için mücadele etmesi gerekirdi."

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"İşin komiği, Steven ile yaklaşık dört buçuk yıldır aynı semtte yaşıyoruz ama birbirimizi hiç görmemiştik. Karantinadan beri onu 6-7 kez gördüm. Köpeği yürüyüşe çıkardığımda ya da koşuya çıktığımda onu da ailesi ile beraber dolaşırken görüyorum. Şu süreçte birbirimizi her zamankinden çok daha fazla gördük!"

Karantinanın ardından yapacağı ilk şey sorulduğunda Klopp şunu söyledi:

"Muhtemelen henüz izin verilmeyen bir şey yapardım. Doğrusunu söylemek gerekirse oyuncularıma şöyle sıkı sıkı sarılmak isterdim. Onları görmeyeli uzun zaman oldu, onları çok seviyorum. Bu güzel olurdu ama muhtemelen izin verilmezdi. Bunu bir süre erteleyeceğiz."

"Antrenmanlara döndüğümüz ilk gün profesyonelliği elden bırakmamalıyız. Bireysel olarak kontrolleri yapmalı, sonrasında çalışmalara başlamalıyız."

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Karantina boyunca oyuncuları ile yakından ilgilenmeye çalışan ve onlara progam hazırlayan Klopp, bu dönemin oldukça zorlu geçtiğini itiraf etti:

"Bu durumla ilgili kitaplardan bilgi alamazsınız ya da gidip birine akıl danışamazsınız; çünkü kimse daha önce böyle bir şey yaşamadı. Doğru ya da yanlış olduğumuzu ancak ve ancak daha sonraları öğrenebiliriz."

"Yapabileceğimiz tek şey bu süreci normal tatiller gibi ele almak olacak. Oyunculara antrenman programı verdik ama bir sonraki adım; yani karantina süreci bittikten sonraki adım daha zorlu olacak. Antrenman yapmak, daha sonra faydasını görmek için şu anda doğru olan şeyi yapmaktır."