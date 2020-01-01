Klopp: Şampiyonlar Ligi'ni kazanır mıyız bilmiyorum

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Atletico Madrid ile oynayacakları son 16 turu maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 18 Şubat Salı günü deplasmanına konuk olacak.

Kırmızılar'ın Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, ligde oynayacakları Norwich City maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yaptı ve rakipleri hakkında şunları söyledi:

"Sezon başında favorim 'tu fakat İtalyan futbolunu yeteri kadar izlemiyorum. Açıkçası Juventus'un neden 10 puan farkla lider olmadığını anlayamıyorum. Hayatımda gördüğüm en geniş kadroya sahipler, çok da kaliteli futbolcuları var, bu çılgınca!"

Daha fazla takım

" 'in kadrosu da devasa. PSG desen kadrodaki oyuncular formda olduğunda muhteşemler. 'yı da hesaba katmadan asla olmaz!"

Kendi takımının Şampiyonlar Ligi durumu sorulduğu zaman Klopp, "Biz ne kadar ilerleriz bilmiyorum ama bunu düşünmeye gerek yok çünkü şu anda salı günkü Atletico maçına konsantre olmuş durumdayız. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağımıza dair en ufak bir fikrim yok. Ancak hedefimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

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"Bildiğim tek şey, geçen sene gösterdiğimiz gibi, en iyileri yenebildiğimiz. Bu sezon da bunun aynısını olacak diye bir şey yok, tek söylediğim bunu yapabiliyor olmamız. Kupada çok fazla güçlü takım var, hepsiyle mücadeleye hazır olmak gerek. Sonrası şansa kalmış."

"En nihayetinde en büyük farkı yaratan şey kadronun kalitesi değil; daha çok kimin doğru zamanda, doğru yerde belirleyici olacağı ve kazanma arzusunu kimin en fazla göstereceği ile ilgili."

"Ve aynı zamanda şans... Bir şeyi kazanmak için buna illa ki ihtiyaç olacak."