Klopp: Premier Lig 10-15 yıl geriye gidiyor

Burnley maçının ardından konuşan Jürgen Klopp, Premier Lig'de yeni kuralların oyuncuları korumadığını ve ligi 10-15 yıl geriye götürdüğünü söyledi.

Burnley'i 2-0 yenerken ligde ikide iki yaparak yoluna devam eden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp Premier Lig'de değişen faul-kart temalı kurallardan fazlasıyla şikayetçi.

Premier Lig yönetimi yeni sezon öncesi yapılan bilgilendirmede oyunun akışını bozmamak için önemsiz sayılabilecek müdahalelerin cezalandırılmayacağını söylemişti.

Burnley maçı sonrası bu kararı eleştiren Jürgen Klopp, BT Sport'a yaptığı açıklamada hakem Mike Dean'in 12 kez faul düdüğü çaldığı Burnley oyuncuları için hiç kartına başvurmadığını hatırlatarak "bu tür şeyleri seviyorsanız, güreş izleyin" dedi.

Görmek istediğimiz futbol bu ama çok tehlikeli

"Ashley Barnes ve Chris Wood ile Van Dijk ve Joel Matip arasındaki mücadeleleri gördünüz. Yetkililerin bu konuda yüzde yüz doğru bir karar verdiklerinden emin değilim."

"Sanki 10-15 yıl geriye gidiyoruz. Kurallar olduğu gibi duruyor ama bu durumları savunamanız mümkün değil."

"Ben futbolun Papası ya da insanlara ne yapmaları gerektiğini söylemek isteyen herhangi bir rahip değilim, gerçekten değilim"

"Hatırlarsınız, havadaki ikili mücadelelerde dirsekler hakkında konuşmaya başladıktan sonra bir anda tüm hava mücadelelerinde, düdükler duymuştuk. Oyuncular kimse onlara dokunmadığında bile yüzleini tutuyorlardı. Şimdi de bir mesaj var, tıpkı bir manşet gibi: 'oyun akışına bırakın'.

"Verilen mesaj oyunun akışına bırak, ama kimse bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor. Görmek istediğimiz futbol bu ama çok tehlikeli."

Dyche da kararlardan memnun değil

Sert ve şarjlı oyunu seven Burnley menajeri Sean Dyche da yeni kuralları benimsemesine rağmen Jurgen Klopp'un aksine hakemlerin yeni sezon öncesinde alınan kararlarla çeliştiğini ve çok yumuşak müdahalelere bile faul çalındığını söyledi.

"Bir hafta önce bize yumuşak fauller çalınmayacağı söylenmişti ama bugün benim için çok fazla vardı"

Dyche bununla birlikte Dwight McNeil'in ceza sahasında düşürülmesine penaltı çalınması gerektiğini ancak Mike Dean'in oyunu devam ettirdiğini söyledi.