Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı oyuncuları Aleksandar Pavlović, Tom Bischof ve Joshua Kimmich arasında orta saha mevkileri için yaşanan rekabete dair konuşulmasına öfkesini dile getirdi ve babasının vefatı nedeniyle önceki gün çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçında (2-2) forma giyemeyen Kimmich'in takımındaki yerini koruyacağını vurguladı.

Klopp, Pavlović ve Bischof ikilisi hakkında, maçın "DAZN" ağındaki analiz stüdyosunda şunları söyledi: "İkisi harika birer ortak ve birlikte mükemmel şekilde oynayabilirler. Sadece şunu düşünüyorum ki, şu anda bu konuyu konuşmak kesinlikle saygısızlık. Bunu Kimmich'le ilgili bir tartışmaya dönüştürmeden yapamayız. Joshua'nın bugün ilgilenmesi gereken başka şeyler var", diyerek vefat durumuna gönderme yaptı.

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Almanya'nın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Kimmich sıra dışı bir orta saha oyuncusu ve takımımızda her zaman bir yeri olacak. Bu, yalnızca bu ülkede yaşanan bir tartışma; insanlar, bir oyuncu tek bir maçta ilk 11'de yer almazsa bir daha asla oynamayacağını söylüyor. Bu gerçekten çılgınca bir şey".

Klopp ekledi: "İyi bir takımın birden fazla iyi orta saha oyuncusuna ihtiyacı var; en iyisi dört, beş ya da altı iyi oyuncuya sahip olmaktır ki belli bir şekilde futbol oynayabilsin".

Aynı bağlamda Bischof, Arsenal maçının ardından Pavlović ile birlikte Bayern Münih'in geleceğin orta saha ikilisini oluşturup oluşturmadığına dair bir soru aldı ve şu yanıtı verdi: "Pavlo ile oynamaktan büyük keyif alıyorum. Ama hepimiz Jo'nun (Kimmich) değerini biliyoruz. Sonuçta kimin oynayacağına karar veren Vinny (Kompany)".

Genç oyuncu şunları ekledi: "Ben sadece sahada olduğumda ve oyun dakikalarını aldığımda mutluyum. Geleceğin bize ne getireceğini göreceğiz".



