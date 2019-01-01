Klopp: Messi en iyisi ama Ballon d'Or'u Van Dijk hak ediyor
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a göre Ballon d'Or bu sene Virgil van Dijk'a gitmeli.
Geçen sezon Kırmızılar'ın Premier Lig'deki ikinciliğinde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Van Dijk, UEFA ödüllerinde geride bıraktığı Messi'ye FIFA'nın The Best ödüllerinde ise 8 oyla geçildi.
Goal 50'yi zirvede tamamlayan Hollandalı stoper ile Barcelona'yı sırtlamaya devam eden Arjantinli golcü arasındaki ödül rekabeti Ballo d'Or ile kapanacak.
Klopp, büyük hayranı olduğu Messi'yi övmekle birlikte France Football tarafından verilen ödülün kendi oyuncusuna gitmesi gerektiğini düşünüyor.
Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman teknik adam, "Eğer Ballon d'Or'u bu jenerasyonun en iyi futbolcusuna veriyorsanız ödülü her zaman Messi kazanmalı. Ama Ballon d'Or'u geçen sezonun en iyi oyuncusuna veriyorsanız, Van Dijk kazanmalı. Ben bu işe böyle bakıyorum. En iyi oyuncu Messi, geçen sezonun en iyi oyuncusu Van Dijk." şeklinde konuştu.
Kariyeri boyunca bu ödülü beş defa kazanan Lionel Messi bu yıl mutlu sona ulaşması halinde Cristiano Ronaldo'yu geride bırakacak.
Ballon d'Or'u kazanan futbolcu 2 Aralık Pazartesi günü açıklanacak.