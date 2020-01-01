Klopp: Maçları nerede oynadığımız umurumda değil

Bazı Premier Lig maçlarını tarafsız sahada oynama ihtimali Jürgen Klopp'u hiç endişelendirmiyor.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, maçları hangi stadyumda olursa olsun şikayet etmeden oynayacaklarını söyledi.

Salgın nedeniyle askıda olan Premier Lig 17 Haziran'da geri dönecek. Her ne kadar lig, seyircisiz bir şekilde, klasik iç saha-dış saha formatıyla oynanacak olsa da polis, bazı maçların tarafsız sahalarda oynanmasını talep ediyor. Bu maçlar arasında Merseyside derbisi ve Liverpool'un şampiyonluğunu ilan edebileceği maç ya da maçlar da var.

BBC Sport'a konuşan Klopp, bunu hiç sorun etmediğini ifade ederken "Zaten seyirci olmayacak. İç sahada oynamanın avantajı ne ki? Kiminle oynarsak oynayalım durum böyle olacak. O nedenle endişe etmiyorum. 'ya bakın, ev sahibi takımlar çok maç kazanamadılar. Eğer diğer alternatif maçları hiç oynamamaksa, ben herhangi bir stadyumda oynamayı tercih ederim. İç saha olmuş, başka bir yer olmuş, umurumda değil." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Müzesinde 18 lig şampiyonluğu kupası bulunan Liverpool, 30 yıldır devam eden şampiyonluk hasretine son vermeye çok yakın. Merseyside ekibi Premier Lig'de kalan 9 maçtan 6 puan çıkarması halinde, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın, şampiyonluğunu ilan edecek.