Klopp: Liverpool'un Messi'yi transfer etme şansı yok
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Lionel Messi için Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da açıklamalarda bulundu.
Klopp, Liverpool'un bu yaz Lionel Messi ile sözleşme imzalama şansı olmadığını itiraf etti.
Arsenal'e karşı oyananacak Community Shield maçı öncesi konuşan Alman teknik adam Messi ile ilgi soruları da yanıtladı;
"Messi ile ilgileniyor muyuz? Kim takımında Messi'yi istemez ki!"
"Ama bu konuda şansımız yok. Konuşulan rakamlar kesinlikle bize göre değil. Bu yüzden bu transferi düşünmeye başlamamıza bile gerek yok! Gayet açık, hiç şans yok!"
"Ama ... dürüst olmak gerekirse iyi bir oyuncu!"
Klopp, Messi'nin Manchester City'ye imza atması durumunda nasıl tepki vereceği ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi;
"Açıkçası Manchester City'ye yardımcı olur! Bu onları yenmeyi daha da zorlaştırırdı, ki zaten çok zordu."
"Messi'nin Premier Lig'e gelmesi %100 harika olurdu. Bence dünyanın en iyi oyuncusu. Premier Lig'in desteğe ihtiyacı olduğundan emin değilim ama bu transfer çok iyi olur."
"Messi İspanya'dan başka bir ligde hiç oynamadı. Bunu görmek de ilginç olur. Futbol burada farklı, bu yüzden onun nasıl oynayacağını gerçekten görmek isterim."