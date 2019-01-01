Klopp, Salah'ı korudu!

Jürgen Klopp, son dönemin formsuz ismi Mohamed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah’ın gol atamamak konusunda herhangi bir rahatsızlık yaşamadığını dile getirdi.

Liverpool’un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Mohamed Salah, son dönemdeki form düşüklüğü sebebiyle İngiliz medyasının hedefi haline gelmişti. En son 9 Şubat tarihinde karşısında oynanan maçta gol kaydeden Salah, o tarihten beri ağları havalandırmakta zorlanıyor. Salah’ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya Jürgen Klopp, şu cevapları verdi:

“ maçında uzatmalarda attığımız galibiyet golü, rakibin kendi kalesine attığı bir goldü ancak golü hazırlayan Salah’tı. Salah’ın kariyeri bitmiş değil. Geçtiğimiz sezon 40 gol atmış bir adamdan bahsediyoruz! Bu sezon 20 gol atarsa, son 2 sezonunda 60 gol atmış olacak. Hiç de fena değil!”

“Salah, rakip için büyük bir tehlike. Takımımıza çok yardımcı oluyor. Kendisi için belirlenen her taktik ve yeniliğe çabucak uyum sağlıyor."

"İnsanlar kaç maçtır gol atamadığı konusunda konuşuyor olabilir ama Salah, bu durumdan rahatsız değil. Çalışmaya devam ettiği sürece, o top illa ki kaleye girecek.”