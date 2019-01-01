Klopp: Liverpool ait olduğu yere geri döndü

Bayern Münih'i devirerek Devler Ligi'nde çeyrek finale kalan Liverpool'da keyifler yerinde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nda çeyrek finale kalan 'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig devini ait olduğu yere döndürdüklerini söyledi.

Anfield'da 0-0 biten maçın rövanşında Allianz Arena'dan 3-1'lik etkileyici bir zaferle ayrılan Liverpool, Avrupa'da sezonun en iyi sekiz takımı arasına kalmayı bildi.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Klopp, "Bu deplasmanda üç gol atmak çok zor. Hatta dört gol attık, onların golünü de biz attık! Bizim için çok büyük bir adım. Bu muhteşem futbol kulübünün standardını bir kez daha ortaya koyduk. Gerçekten uluslararası futbolun zirvesindeyiz. Hepimiz bu kulübün ait olduğu yeri biliyoruz ve bunu bu gece bir kez daha kanıtladık." şeklinde konuştu.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi 15 Mart Cuma günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.