Klopp, koronavirüs sorusuna çok sinirlendi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Atletico Madrid maçı öncesindeki basın toplantısında sorulan koronavirüs sorusuna sert bir yanıt verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında , sahasında 'i konuk edecek.

Ev sahibinin Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen koronavirüs sorusunu hoş karşılamadı.

İspanya'nın Madrid kentinten gelen bir gazeteci, "İspanya'da okullar 15 günlüğüne kapatıldı. İnsanların stadyuma gitmesi ve futbolcuların tokalaşması yasaklandı. Futbol bir fiziksel temas oyunu, siz futbolcularınıza virüs bulaşmasından korkmuyor musunuz?" şeklinde bir soru sordu.

Daha fazla takım

Klopp ise Madrid'deki durum yüzünden gazetecinin endişe duyup duymadığını sorduğunda, "Ben yarın futbol oynamayacağım" yanıtını aldı ve sonrasında şunları söyledi:

“Bu o kadar da özel bir şey değil. Futbol yalnızca bir oyun. Bizler toplum değiliz; toplumun bir parçasıyız. Hepimiz aynı anda endişelenmeliyiz. Benim hoşuma gitmeyen şey tam olarak da bu. Siz orada oturmuş bana virüsü soruyorsunuz ama Madrid'den buraya gelmişsiniz. Orada kalın."

"Futbolun buraya seyahat etmenize değdiğini düşünüyorsunuz. Hepimizin ortak problemi bu. Salgını futbolla çözemeyiz. Biz futbol oynuyoruz, bizim yapmamız gereken şey bu. Sizin işiniz de bilgi aktarmak ve umarım bunu soru sormaktan daha iyi yaparsınız."

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"Virüs yalnızca benim problemimmiş ama sizin değilmiş gibi bir hissiyat vermeniz beni gerçekten sinirlendiriyor. Hepimizin problemi aynı. 'Ama ben futbol oynamıyorum' dediniz. Her gün insanlarla yakın mesafeden konuşuyorsunuz ama ben yapmıyorum. Peki siz endişeleniyor musunuz?”

"Şu anda futbolcuların hepsi sağlıklı, neden endişe duyalım? Tokalaşmamamızın sebebi bir mesaj vermek aslında, hepimizin iyiliği için tokalaşmadığımız mesajını vermek. 22 sağlıklı adamın toplum için bu mesajı vermesi önemli. Siz de bir şeylerin mesajını verirseniz aynı gemideyiz demektir. Aynı gemide olduğumuzdan emin değilim ama bu çok da önemli değil."