Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany'nin uyguladığı taktik anlayışı, Bavyera ekibinin Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında çarşamba akşamı Allianz Arena'da Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maç üzerinden eleştirdi.

Klopp, maçın ilk yarısında "DAZN" kanalı aracılığıylaBayern Münih'in savunma düzenini anlamanın zorluğundan bahsederek şunları söyledi: "Bayern'in savunma sistemini henüz tam olarak anlayamadım. Oyun tarzları bazen melez; kimi zaman adam adama markaj, kimi zaman bireysel savunma, kimi zaman da bölge savunması. Sadece anlamak istiyorum, hâlâ öğreniyorum."

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Liverpool'un eski teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca Harry Kane'in sahanın her yerinde olduğu söyleniyor. Bayern topa sahip olduğunda bunu harika buluyorum. Ama Kane'i son savunma hattında gördüğümde ya da orta sahada baskı yaparken... bakın, ben futbolun babası değilim ve herkes dilediğini yapmakta özgür, ama Bayern'in oyun tarzını anladığımı söyleyemem."

Kompany'den bu açıklamalara yanıt vermesi istendiğinde ise Klopp ile bir tartışmaya girmekten kaçındı ve yalnızca Harry Kane'in rolüne değinerek şunları söyledi: "Harry her yerde ve çoğu zaman inanılmaz derecede doğru kararlar alan bir oyuncu."

Kane, Arsenal karşısında parlamayı sürdürdü; Alphonso Davies'e bir gol pası verdikten sonra penaltıdan bir gol kaydederek, 2026 Ballon d'Or ödül töreninden sadece birkaç gün önce Bavyera ekibinin hücum düzenindeki önemini bir kez daha teyit etti.