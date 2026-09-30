Klopp: Kimmich'in halefini bu şekilde seçeceğim, aptallığa ayıracak vaktim yok

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Bayern Münih file bekçisi Jonas Urbig'in yarın perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Sırbistan karşısında ilk 11'de yer alacağını açıkladı.

Klopp, bugün çarşamba günü düzenlenen maç öncesi basın toplantısında, Alman teknik direktörün bazı yeni ve genç isimlere şans verme stratejisi doğrultusunda Joshua Kimmich'in yokluğunda Sırbistan karşısında Almanya Milli Takımı'nın kaptanının kim olacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "İlk 11'de yer alan oyuncular arasında en fazla milli maça çıkan kim ise, yarın kaptanlık pazubandını o takacak. Sorabilirsiniz ama ilk 11'i şimdi açıklamayacağım. Kendiniz araştırabilirsiniz."

Ardından şaka yollu ekledi: "Söyleyebileceğim tek şey, Jonas Urbig'in ilk milli maçında kaptanlık pazubandını takmayacağı."

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Sırbistan Milli Takımı hakkında ise Klopp şunları söyledi: "Sırbistan'ın oyun tarzı, Yunanistan'ın sergilediğinden çok farklı olmayacak. Sırbistan'ı özellikle zorlu kılan şey tecrübeleri. Ayrıca çok kaliteli bazı oyuncuları var. Oyunun tüm hilelerini biliyorlar, bu yüzden buna hazırlıklı olmalıyız. Kendilerine özgü bir zihniyetleri var."

Ve şöyle devam etti: "Bu, Sırbistan futbolu için en iyi dönem değil ama oyuncular neyin söz konusu olduğunu biliyor ve birbirleri için mücadele ettiler. Derine çekilip savunma yapan bir takım, gelişimin hangi aşamasında olursa olsun her rakip için büyük bir zorluk oluşturur."

Irkçı paylaşımlar

Son günlerde Almanya Milli Takımı'nı sosyal medya üzerinden hedef alan ve takımın yeterince "Alman" olmadığını öne süren ırkçı paylaşımlarla ilgili bir soruya Klopp şu yanıtı verdi: "Bunu görmedim. Bence bu insanlara herhangi bir ilgi göstermek için kesinlikle hiçbir sebep yok. Gerçek hayatta aptallığa ayıracak fazla vaktim yok, sosyal medyada da öyle."

Ve ekledi: "Hayatımızdaki en büyük sorun, herkesin sosyal medyada fikrini ifade edebilmesi. İnsanlar saçma sapan şeyler söylüyor, bu bir çılgınlık. Bizim grubumuz bundan daha birlik olamazdı. Ve dünya, bir spor takımının soyunma odasından bir iki şey öğrenebilir."

Almanya, ilk haftada Hollanda deplasmanında alınan (1-1) beraberliğin ve ikinci haftada konuk Yunanistan karşısında (1-0) yaşanan sürpriz mağlubiyetin ardından, yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde ilk galibiyetini almanın peşinde.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci grubunda 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, Yunanistan 6 puanla liderliği elinde bulunduruyor; Hollanda ise 4 puanla ikinci sırada. Sırbistan ise puanı bulunmadan grubun son sırasında yer alıyor.



