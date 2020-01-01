Klopp: Kaybedince de hayat devam eder, en iyi örnek benim

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, devamlı olarak kaybetmenin kendisini ve takımını nasıl şampiyonluğa taşıdığını anlattı.

, Premier Lig'de 2019-20 sezonunda bitime 7 hafta kala şampiyon oldu ve 30 yıllık hasretine son verdi.

Teknik direktör Jürgen Klopp, kariyerindeki mağlubiyetlerin ve kaybettiği şeylerin onu galibiyetlere ve şampiyonluğa nasıl taşıdığını anlattı.

Independent'e özel röportaj veren 53 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi:

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"Yenilgi ile doğru bir şekilde başa çıkmak çok önemli. Bunu çok genç yaşta öğrendim; özellikle teknik direktörlük kariyerimde."

" 'deyken ya bir puanla 'ya çıkma fırsatını kaçırdık ya da gol averajıyla... Dortmund'da Avrupa'ya gidemedik, sonra da Şampiyonlar Ligi finalini kaybettik."

"Kaybettikten sonra hayatın hala devam ettiğine dair iyi bir örneğim ben. Üzülebilir ve pes edebilirdim, bunun için birçok sebebim vardı. Açıkçası böyle anları yaşamak kolay değil; ama doğru bir bilgiyle ve bu bilgiyi doğru bir şekilde kullanarak böyle süreçleri daha kolay atlatabilirsiniz. Zor zamanlarla hep başa çıkarım, Liverpool'da da bunu yaptık."

"Bazı maçlarda ya da sezonlarda yenilgilere karşılık verdik. Geçtiğimiz sezon 97 puanla şampiyon olamadık ama Şampiyonlar Ligi'ni kazandık, bunun çok yardımı dokundu."

"İnsanlar gelecek sezon yeniden şampiyon olmamızı bekleyebilir. Ama ben sezona böyle başlamayacağım. Oynayabileceğimiz en güzel futbolu oynamamızı istiyorum. Elinizdekini koruyarak bir şey kazanamazsınız."

"Bu sezon kazandık, şimdi yine savaşacağız. Şampiyon olacağımızın garantisi yok ama çabalayacağız."

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"Oyuncularımın rehavete kapılıp tembelleşeceğini söylüyorlar. Onları Palace maçında gördünüz, asla tembelleşmezler. Bu onların doğasında yok. Asla durmayacağız."

Ekim 2015'te takıma geldiğinden bu yana neleri değiştirdiği sorulduğunda Klopp şöyle söyledi:

"Başlangıçta farklı bir takım vardı ama 5 sene boyunca böyle kalmayacağı belliydi. Oyuncular omuzlarındaki yükün farkındaydı ve bunu taşımak istediler. Takımda çok sıkıcı insanlar vardı, en önemli değişikliği burada yaptık. Neşeyle çalışmalarını, neşeyle antrenman yapıp koşmalarını istedim. Bir şeyi yalnızca söyleyerek değiştiremezsiniz. İnsanların güvenini ve inancını kazanmanız gerek. Biz de bunu yapmaya çabaladık. Bir gecede mükemmel olamazsınız" ifadelerini kullandı.