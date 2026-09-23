Klopp: Hollandalı oyuncuları Xavi'den daha iyi tanıyorum

Almanya Milli Takımı, tecrübeli Jürgen Klopp yönetiminde yeni bir dönemin başlamasına hazırlanıyor. Klopp, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından 87 gün sonra yarın perşembe UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda karşısında ilk maçına çıkacak.

Milli takımdaki ilk günlerinde büyük bir heyecan sergileyen Klopp, Amsterdam'a gitmeden öncebasına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Oyuncuların hepsinde arzu var, dolayısıyla bir çıkış hissi taşıyoruz."

Eski Liverpool teknik direktörü, Hollanda maçıyla ilgili şöyle konuştu: "Amsterdam'da (Hollanda ile Almanya arasında) çok fazla hazırlık maçı olduğunu duymadım. Yani iş doğrudan başlıyor."

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Klopp, açılış sınavının zorluğunu bir sorun olarak görmeyi reddederek şunları söyledi: "Kime karşı oynamayı tercih ederdim bilmiyorum. (Hollanda) çok güçlü bir rakip, üstelik yeni bir teknik direktörle (Xavi Hernandez)."

Gülerek şunları ekledi: "Hollanda'dan bazı oyuncuları Xavi'nin tanıdığından daha kişisel olarak tanıyorum. Bu bir avantaj mı? Bilmiyorum. Ama her halükârda bir gerçek."

Klopp, Almanya'daki başlangıcında baskıdan keyif almayı vurgulayarak milli takıma yeni bir kimlik inşa etmeye odaklanıyor. Bu konuda şunları söyledi: "Ortak geleceğimizin ilk dersi: Baskı altında keyif almayı öğreniyoruz. Baskı olduğunda, o anın gerçekten önemli olduğunu bilirsin. İşte o zaman tam konsantrasyon daha kolay hale gelir."

Maç öncesi yalnızca iki antrenman seansında Klopp tarzının hatlarını belirlemeye başlarken, kaptan Joshua Kimmich şunları söyledi: "Kolay olmayan bir durumdan geldiğimizi biliyoruz. Yeni bir teknik direktörle her zaman bir başlangıç heyecanı olur. Bizim için önemli olan, DNA'mızı ve kimliğimizi yeniden kazanmak."

"Merkezi rol"

Klopp, Kimmich'e orta sahada merkezi bir rol vermeyi planlıyor ve şöyle açıklıyor: "Takımın istikrara ihtiyacı var, bir merkeze ihtiyacı var. Merkez istikrarlıysa, kanatlarda biraz çılgın olabilir, birçok genci karıştırabiliriz. İşte o zaman iş yürür."

Ayrıca milli takımın başlangıçta belli bir istikrarı koruyacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Hâlâ görece güçlü bir şekilde Dünya Kupası'ndaki kadroya bağlıyız; oyuncuların birbirini tanıdığı, uyumlu bir takım."

Alman teknik direktör savunma istikrarına özel bir önem veriyor. Şöyle konuştu: "Görüşümde ısrar ediyorum: Futbol kalitesi, bir takımın savunma davranışında istikrara sahip olmasıyla ortaya çıkar. Bu, trambolindir; ihtiyaç duyduğunuz güvenlik ağıdır. Yalnızca hücumu düşünürseniz, savunma sizi her zaman öldürür."

Klopp sorumluluğu üstleneceğine söz vererek şunları söyledi: "Oyuncular için ateşin içinden geçerim. Oyuncular her şeyi verdiyse, yenilgilerden sorumlu olan benim… ne bir 'eğer' ne de bir 'ama'."

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