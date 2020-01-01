Klopp: Everton karşısında son anda şanslıydık

Jürgen Klopp, Liverpool'un Everton deplasmanında oyunu kontrol ettiğini ama maçın son bölümünde şanslı olduğunu itiraf etti.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, karşısında iyi mücadele ettiklerini ama hücumda eksik kaldıklarını söyledi.

Ligde 30 yıldır ilk şampiyonluğunu arayan Liverpool, 3 ayı aşkın süredir ilk maçına Everton deplasmanında çıktı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Kırmızılar, ezeli rakipleri karşısında pozisyon üretmekte zorlanırken maçın son anlarında mağlup olmaktan Alisson sayesinde kurtuldular.

Müsabakanın ardından Sky Sports mikrofonlarına konuşan Klopp, Everton'ın 80. dakikada Davies ile önce kaleciye ardından direğe takıldığı pozisyonu değerlendirirken "Beklenmedik bir anda öyle bir pozisyon gerçekleşti. O an şanslıydık ama onun dışında maçın kontrolü bizdeydi." sözleriyle yorumladı.

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Daha fazla takım

İki takımın da iyi savaştığını söyleyen Alman teknik adam, "Savunmamızı beğendim. Ön alanda pres, orta saha presi, topu kaptırdıktan sonraki ani pres. Çok sayıda top kazandık. Oyuncularım maçın içindelerdi. Elbette daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Doğru zamanda pas atıp doğru zamanda şut çekmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

, bu akşam [22 Haziran Pazartesi] 'yi yenerse, Liverpool'un çarşamba akşamı karşısında şampiyonluğu garantileme şansı olmayacak.

Kırmızılar Premier Lig'de 30 hafta geride kalırken 83 puanla lider durumdalar. Bir maçı eksik Man City ise 60 puanla ikinci sırada.