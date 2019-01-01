Klopp: Dortmund, 2018'de beni geri çağırdı

2015'te Borussia Dortmund'dan ayrılarak Liverpool'un başına geçen Jürgen Klopp, 2018'de Alman ekibine yeniden çağırıldığını açıkladı.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, CEO'su Joachim Watzke'den 2018'de "geri dön" çağrısı aldığını söyledi.

2017-18 sezonunda Peter Bosz ve Peter Stoger olmak üzere iki ayrı teknik direktörle çalışsa da başarı yakalayamayan Dortmund, 2018-19 sezonu için yeni bir hoca arayışı içindeydi.

CEO Watzke, Liverpool ile uzun süreli bir kontratı olduğunu bile bile takımın eski çalıştırıcısı Klopp'u aramaya karar verdi. Sarı siyahlı ekipte geçirdiğini 7 sezonda 2 lig şampiyonluğu gören Klopp, bu teklifin oldukça sürpriz olduğunu ifade etti.

Watzke ile ilgili yazılan "Real Love: A life with BVB" (Gerçek Aşk: BVB ile Hayat) isimli yeni bir biyografide Klopp, Mayıs 2018'de yaşanan olayı şu şekilde aktarıyor: Uçaktayken telefonum çaldı ve arayan Watzke'ydi. 'Jürgen, geri dönmen gerek' dedi. Şaka yapıyor zannettim. 'Delirdin mi, bir şey mi içtin sen? Liverpool ile daha birkaç yıl anlaşmam var, bu fikre nasıl kapıldın?' diye sordum. O esnada ne kadar ciddiydi bilmiyorum; ama daha istekli olmamı istediğini fark ettim."

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Watzke ise bu durumu şöyle anlatıyor: "Jürgen'in hayır diyeceğini ve sözleşmesinin sonuna kadar Liverpool'da kalacağını biliyordum. Ama yeni bir yola girecekseniz ki biz de BVB'de bir noktadan sonra yeni bir yol belirlemek zorunda kaldık; bu sebeple en azından ufak da olsa bir şansımız var mı diye Jürgen'e gidip sordum. Hiçbir beklentim yoktu, ama en azından şansımı denemeseydim kendimi asla affetmezdim."

Klopp, sözleşmesinin sonuna doğru Liverpool'dan ayrılabileceğini dile getirmişti. 52 yaşındaki teknik adam, o gün yapılan teklifi reddetse de Dortmund'a kapılarını tamamen kapatmış değil:

"İhtiyaç anında bir kurtarıcı olarak kulüpten bana teklif gelirse neden kabul etmeyeyim ki? Bu seçeneğimin olamsı bile çok güzel. Ama böyle bir şey olması pek mümkün değil."