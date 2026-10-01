Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu akşam perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanan ve UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamındaki Sırbistan karşısında alınan (2-0) galibiyeti, ev sahibi takımın güçlü bir performans sergileyip maçı ikisi de Florian Wirtz imzalı iki golle noktalamasının ardından "mükemmel bir gece" olarak nitelendirdi.

Klopp, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Wirtz ve orta sahanın performansı hakkında şunları söyledi: "Oynamak istediğimiz tarz, Florian Wirtz'e çok uygun. Sanırım bugün Liverpool'daki herkes çok mutlu. Oyuncu futboldan sonuna kadar keyif alıyor ve çok çalışkan, çok güçlü bir oyun ortaya koydu."

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Klopp, Bayern Münih orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlović hakkında ise şunları söyledi: "Pavlović ne maç çıkardı ama. Her yerdeydi!"

Alman Milli Takımı'nın performansında kendisini neyin etkilediğine dair teknik direktör şunları ifade etti: "Her şey. Açılış bölümü, orta bölüm ve finali. Ceza sahası içindeki konumlanmamız olağanüstüydü. Bunu yapacak cesarete sahip olmak, topu birlikte geri kazandığımızda kendimize her türlü özgürlüğü ve riski tanıyabileceğimiz anlamına geliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Uyguladığımız baskı anlarında herkes oradaydı. Savunma hattı, muhteşem ve hücumcu bir şekilde savundu. Topsuzken son derece etkiliydik, topla da harika bir futbol oynadık."

Klopp şunları ekledi: "Bu bizim temel seviyemiz olmalı. Eğer bunu her zaman tekrarlayabilirsek, göreceğimiz şey işte bu. Bu maç benim arşivime girecek. Gelişimimizdeki bir sonraki adım bu. Nihayetinde öğreniyoruz. Baskı altında öğreniyoruz."



