Klopp bir cesedi uyandırmaya çalışıyor

Herkes Hollanda karşısında "kurtarıcı" Klopp'u bekliyordu. Nitekim Borussia Dortmund ve Liverpool'daki büyülü dokunuşlarıyla tanınan bir teknik adamdı. Ancak performans, tıpkı Alman Milli Takımı'nın son on yıldaki birçok maçında olduğu gibi, zayıf ve umut vermeyen bir görüntü verdi.

Klopp döneminin ilk maçından sonra bir hüküm vermek için erken olsa da, Die Mannschaft'ın sunduğu seviye, bilineni bir kez daha doğruladı: Alman futbolu, üst düzey yetenekler yetiştirme konusunda büyük ve tarihsel olarak eşi görülmemiş bir kriz yaşıyor.

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Klopp, önceki teknik adamların kullandığı aynı isimlere basitçe güvenmedi; aksine değişiklikler yaptı ve yenilikçi çözümler bulma çabasıyla yeni yüzlere kapı araladı. Buna rağmen milli takım hem savunmada hem hücumda sıkıntı çekmeye devam etti.

Sıkıntı, orta sahada da açıkça kendini gösterdi. Önceki teknik adam Julian Nagelsmann yönetiminde bir süre sağ bek olarak görev yapan Kimmich buraya geri dönmüştü, ancak Nmecha ve Amiri ile birlikte, dur durak bilmeden hücum üstüne hücum düzenleyen ve beraberliği yakalayan (1-1), hatta Almanya'nın şanslı günü olmasaydı galibiyeti bile kapmasına ramak kalan Hollanda karşısında orta sahaya hakim olmayı başaramadı.

Alman Milli Takımı'nın çöküşünün en açık göstergesi, kalecisi Marc-André ter Stegen'in ev sahibi ekibin 9 şutunu kurtarmasıydı. Yedekler de asıl kadrodakilerden daha iyi durumda değildi; hatta tecrübeli Serge Gnabry, hatalı pasıyla Hollanda golünde en belirgin rolü oynadı; bu pası kapan Ruben van Bommel, topu golü kaydeden Jakpo'ya aktardı.

Akademilerin çıkmazı

Klopp'un takımının bu hayal kırıklığı yaratan başlangıcı, Alman futbolundaki yetenek kıtlığı krizini yeniden gündeme getiriyor. Fransa, İngiltere ve İspanya kuşak kuşak yıldızlar üretmeye devam ederken, Alman akademileri son yıllarda kısır bir görüntü çiziyor.

Die Mannschaft'ın geleceği olarak görülen Jamal Musiala ve Florian Wirtz bile şimdiye kadar kendilerinden beklenileni sunamadılar; hatta ilkinin kariyeri art arda gelen sakatlıklar nedeniyle tehdit altında görünüyor. Rakamlar, Alman kulüplerinin artık akademi mezunlarına A takımda düzenli şanslar vermek yerine hazır yabancı oyuncu satın almaya daha yatkın olduğunu gösteriyor.

Fransa Ligi'nde 21 yaş ve altındaki oyuncular toplam oynanan sürenin yaklaşık %17'sini alıyor; bu da büyük Avrupa liglerindeki en yüksek oran.

Alman Ligi de 2017-2018 sezonunda benzer bir rakama ulaşmış, 22 yaş altı oyuncuların payı sürelerin %17,2'sine denk gelmişti. Ancak bu oran 2024-2025 sezonunda yalnızca %9,6'ya geriledi; bu da 17 sezonun en düşük değeri.

Bu konudaki tanıklık, Alman Ligi'nin CEO'su Marc Lenz'den de geldi. Lenz, Almanya'daki altyapı sektörünün "iyi ve gelişmeye açık" olduğunu belirtti, ancak Avrupa'nın en iyi 100 akademisi arasında yalnızca 9 Alman kulübünün yer aldığını ve Bundesliga'daki yetenek sayısının yurt dışına kıyasla "belirgin biçimde daha az" olduğunu vurguladı.

Bu veriler, Alman futbolunun krizinin şu ya da bu teknik adamla ilgili olmadığını, yetenek yetiştirme konusunda köklü değişiklikler yapılmadıkça Die Mannschaft'ın yağsız yıllarının uzayacağını ve Klopp'un ya da bir başkasının Alman Milli Takımı'nın cesedine yeniden can vermeye muktedir olamayacağını gösteriyor.



