Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Alexander Pavlovic ve Jonas Urbig'in yarın pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Yunanistan karşısında ilk 11'de yer alacağını doğruladı.

Bulinews sitesi, Klopp'un basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Klopp gülerek şunları söyledi: "Basın toplantısından hemen önce Pavlovic'e, kendisini ilk 11 dışında bırakacak şekilde konuşamayacağını söyledim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şu an için yarın kaleci mevkisinde bir değişiklik yapmayacak gibi görünüyoruz, ancak ne yapacağımızı kim bilebilir."

Klopp şunları ekledi: "Bizimle oynayan diğer kaleciler kulüplerinde düzenli olarak oynuyor, ama Urbig Bayern Münih'te düzenli olarak forma giymiyor; bu nedenle bu maçı oynama fırsatını elde edecek."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Planımızı böyle yaptık. Ama herkes harika bir izlenim bıraktı. Bu mevkide hiçbir sorun olmayacak."

Bu açıklamalar, Augsburg kalecisi Finn Dahmen'in Almanya Milli Takımı ile ilk uluslararası maçına çıkma ihtimaline işaret eden tahminlere rağmen, Urbig'in kaleciler arasındaki yerini koruyacağına işaret ediyor.

Klopp'a, Joshua Kimmich'in Almanya Milli Takımı'nda vazgeçilmez bir oyuncu olarak görülmemesine ilişkin tartışma sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Sırbistan karşısında iyi bir maç çıkardı. Ama neden gelecekte tek bir oyuncu her zaman oynamak zorunda olsun ki?"

Şunları ekledi: "Oynaman için ayrıca iyi durumda olman da gerekir. En iyi halinde değilsen kulübünde de oynamazsın. Bizim farklı tiplerde oyunculara ihtiyacımız var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Liderlere ve sahanın geniş alanlarını kapatabilecek oyunculara ihtiyacımız var; her türden oyuncuya ihtiyacımız var. Neyse ki orta sahada 3'ten fazla iyi oyuncumuz var."



