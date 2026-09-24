Barcelona, kaleci Marc-André ter Stegen'in transferinden memnun olmaya başladı; başlangıçta Ajax'a kiralanmasından kaynaklanan maaş tasarrufunun düşük olması nedeniyle şüpheler uyandıran bu adım, sportif açıdan başarısını kanıtladı ve bu başarı, Alman kalecinin gelecek yaz transfer döneminde nihai olarak ayrılmasında belirleyici bir etken olabilir.

Tüm taraflar için öncelik, sakatlıklarla gölgelenen bir kariyerin ardından kaleciye en üst seviyede kendine olan güvenini yeniden kazandıracak ve piyasa değerini artıracak bir proje bulmaktı. Ter Stegen ilk tercih kaleci olarak değerini kanıtlamış olsa da, şu anda en dikkat çekici gelişme Almanya Milli Takımı'na dönüşü olarak öne çıkıyor; bu gelişme, gelecekte kârlı bir transfer anlaşmasının güvence altına alınmasında temel bir rol oynayabilir. Bu bilgiler Katalan "Sport" gazetesine dayanıyor.

Ter Stegen, 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti; çünkü teknik direktör Hansi Flick yönetiminde forma giyme şansı bulamayacağının farkındaydı.

Bununla birlikte, Alman kaleci gideceği yeri kendisi seçmek istedi ve Ajax'ın teklifini tercih etti; kulüp, kiralama transferini uygun şartlarla tamamladı ve bu da Barcelona'ya maaşının küçük bir bölümünde tasarruf sağladı. Amaç, durumdan mümkün olan azami faydayı sağlamak, Alman kalecinin kilit bir rol üstlenmesini ve en iyi seviyesine yeniden ulaşmasını güvence altına almaktı.

Katalan kulübün yönetimi, ter Stegen'in fiziksel formunu koruması halinde dünya çapında bir kaleci olduğuna inanıyor ve gelecek yazdan itibaren büyük teklifler çekeceği neredeyse kesin.

Gazeteye göre, Barcelona yönetimi Premier Lig'deki birkaç kulübün onun gelişimini takip ettiğinin gayet iyi farkında; bu nedenle 30 Haziran'dan sonra satılmasının zor olması beklenmiyor. Zira böyle bir adım maaş kaleminde önemli bir tasarruf sağlayacak, ayrıca kulüp, transferi karşılığında tatmin edici bir maddi bedel elde edebileceğine inanıyor.

Ona büyük güven gösteren iki teknik direktör bu süreçte kilit bir rol oynadı; "Mitchell", zorlu bir dizi sakatlık geçirmesine rağmen ona güvenerek önce Girona'ya, ardından Ajax'a onu katmaya çalıştı.

Şimdi ise Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, mevcut milli ara döneminde Alman milli takımının kalecisi olması için ona tam güvenini veriyor. Dolayısıyla geleceğinin ufku ve gelecek yaz transfer döneminde öne çıkan, kârlı bir transfer olma ihtimali, temelde sahadaki performansına bağlı olacak.

Barcelona'nın kulisinde, ter Stegen'in "Blaugrana" formasıyla kaleci olarak kariyerinin sona erdiği artık tamamen belli oldu; bu doğrultuda kulüp, gelecek planlarında yedek seçenek olması için Livaković'i kadrosuna katmak üzere harekete geçti ve böylece Joan García'nın yanında kale mevkiine bir güvence sağladı.

Gelecek sezona ilişkin plan, Szczęsny'nin sözleşmesi sona erip kulüpten ayrılır ayrılmaz bu iki kaleciye güvenmek yönünde; zira ter Stegen ancak nihai ayrılık işlemlerini tamamlamak için geri dönecek.

Ter Stegen'in Ajax'taki performansları genel olarak ikna edici görünüyor; Almanya Milli Takımı'ndaki performansının nasıl olacağını ise göreceğiz. Şu an itibarıyla Klopp, ona tam destek verdiğini gösteriyor; çünkü onu şu anda mevcut en iyi kaleci olarak görüyor. Bu tutum, kariyerinde kritik bir yıl boyunca onu ışıkların altına taşıyacak. Barcelona ise geleceğe büyük etkisi olabilecek bu milli takım davetini yakından takip ediyor.

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