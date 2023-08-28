Klopp, 2 gol atan 80 milyon Dolar'lık yıldızının Liverpool'da mutsuz olduğunu açıkladı

Alman menajer oyuncusuna övgüler yağdırırken yüzünün gülmediğinin de altını çizdi.

NE OLDU? 10 kalan Liverpool, Darwin Nunez'in 2 golüyle Newcastle'da 2-1'lik çarpıcı bir geri dönüş elde ederek mücadelen galibiyetle ayrıldı.

Uruguaylı forvet maça yedek kulübesinde başladı, ancak 93. dakikada attığı golle takımını kurtardı. Maçtan sonra Liverpool patronu Klopp, 80 milyon Dolar'lık yıldızı Darwin Nunez'in mutlu olmadığını itiraf etti.

NE SÖYLENDİ?: Klopp, kendisine sorulan soru üzerine, "Soruyu anlıyorum, evet Nunez mutlu değil, yedek kulübesinde başladığı için yüzü gülmüyor tabii ki.

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"Oynayacak, buna hiç şüphe yok. Herkese ihtiyacımız var. Onu daha fazla oynatmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu, kilit oyunculardan oluşan yeni bir takım. Zamana ihtiyacı var. İki gol attı ve buna rağmen yüzü gülmedi. Takım için çok önemliydi. Bizim bu tür şeylere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESİM: Liverpool, 25. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 geriye düştü ve Virgil van Dijk'in Alexander Isak'a yaptığı faul nedeniyle oyundan atılmasının ardından bir saatten fazla bir süre 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı. Klopp, iki gol atan kahramanı Nunez'i "süper" olarak nitelendirdi ve ikinci yarının sonlarında Uruguaylı golcüsünün oyuna girip takımı ateşlediğini vurguladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty

NUNEZ İÇİN SIRADA NE VAR?: 24 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Benfica'dan 80 milyon Dolar karşılığında Liverpool'a transfer olurken geldiği günden bu tana taraftarlarının büyük desteğini kazanamadı.

İki gol atarken gösterdiği özgüvenin, önümüzdeki hafta sonu Klopp tarafından takdir edileceğini ve kendisini Aston Villa'ya karşı ilk 11'e alacağını umacak.