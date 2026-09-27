Almanya Milli Takımı, pazar akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Yunanistan'a 1-0 mağlup olarak kendi sahasında tarihi bir yenilgi aldı.

Teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki serüvenine deplasmanda Hollanda ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı; Yunanistan ise Sırbistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

Bu galibiyet, özellikle Almanya karşısında tarih boyunca elde edilen ilk galibiyet olması bakımından Yunanistan açısından tarihi olarak değerlendiriliyor; zira Yunanlılar daha önce Alman Milli Takımı'nı hiç yenememişti.

Maçın tek golü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis'ten geldi. Arsenal'in yıldızı takım arkadaşı Christos Tzolis'ten gelen pası alan Kourbelis, Nmecha'yı geçtikten sonra kaleye şut çektu; top kaptan Joshua Kimmich'in ayağına çarparak Almanya'nın filelerine gitti.

Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı soluk bir performans sergiledi ve 90 dakika boyunca konuğunun kalesini tehdit edemedi; yalnızca gerekli tehlikeye ulaşamayan birkaç girişimde bulunabildi. Yunanistan Milli Takımı ise kontra ataklara dayandı ve bazı tehlikeli anlar yaratarak tarihi galibiyeti getiren golü kaydetti.

Böylece Liverpool ve Dortmund'un eski teknik direktörü Klopp, Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak Almanya'daki ilk maçında mağlubiyet aldı ve ilk iki maçında yalnızca bir puan toplayarak zayıf bir başlangıç yaptı.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında önümüzdeki 1 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 4'ünde Yunanistan'a konuk olacak.

Yunanistan Milli Takımı 6 puanla grubun lideri konumunda yer alırken, Hollanda Milli Takımı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor; Almanya Milli Takımı 1 puanla üçüncü sırada, Sırbistan Milli Takımı ise puansız olarak son sırada yer alıyor.







