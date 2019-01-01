Kleberson: Rashford ve Ronaldo'nun tarzları benziyor

Manchester United'ın eski futbolcularından Kleberson, Cristiano Ronaldo ve Marcus Rashford'un oyun tarzlarının birbirine benzediğini söyledi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcusu Kleberson, ve Marcus Rashford'un oyun tarzları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz basınına konuşan Kleberson, Manchester United'ın bu sezonki en iyi futbolcusunun Rashford olduğunu öne sürerken şunları dile getirdi:

"Rashford gol bölgesinde oldukça tehlikeli biri, son derece öz güvenli oynuyor. O topu alıp hareketlendiğinde savunma oyuncuları korkuyor. Güçlü ve hızlı bir oyuncu olmasının yanında bu sezon goller de atıyor."

Kleberson, 22 yaşındaki İngiliz golcüyü Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'ya benzetirken ise şu ifadeleri kullandı:

"Ronaldo ve Rashford benzer şekilde oynuyor. İkisi de topu aldığında direkt kaleye gitmeyi düşünüyor. İki oyuncu da takımlarına öz güven getirirken goller atmayı da başarıyor."

Kırmızı Şeytanlar'da geleceği belirsiz olan Paul Pogba hakkında da yorumlar yapan Kleberson; "Ole takıma genç futbolcular kazandırmayı ve Pogba'nın bu gençlere liderlik etmesini istiyor. Pogba harika biri ve kulüpteki herkes onu seviyor, gelecek sene ve sonrasında kulüpte kalacağını görebiliyorum." şeklinde konuştu.

Manchester altyapısından A Takıma yükselen Rashford, geçtiğimiz sezon forma giydiği 47 maçta 13 gol atarken bu sezon 17 maçta 9 gole ulaşmayı başardı.

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2016 yılında transfer olduğu Manchester ekibinde geleceği tartışılan 26 yaşındaki Paul Pogba ise bu sezon yalnızca 5 resmi maçta görev yapabildi.