Hilal'in kaptanı Salem El Devsari, Suudi Roshn Ligi'nde Hazem ile yapılacak karşılaşmaya günler kala takım antrenmanlarına döndü.

Hilal, Roshn Ligi'nin 10. haftasında önümüzdeki pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Hazem'i konuk edecek.

Maça 72 saat kala Hilal kulübü, resmi "Snapchat" hesabı üzerinden Salem El Devsari'nin takımın grup antrenmanlarına katıldığını gösteren bir video paylaştı.

"Tornado" lakaplı oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle bu sezonun başından beri Hilal'de forma giyemiyordu.

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Hilal'in kaptanı yaklaşık iki hafta önce grup antrenmanlarına dönmüş ve geçtiğimiz cumartesi ezeli rakip İttihad'a karşı oynanan klasiko maçında forma giymeye çok yakın olmuştu; ancak maça yalnızca 24 saat kala sakatlandı.

El Devsari, geçtiğimiz salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının 2. haftasında oynanan Katar'ın Sadd takımı ile yapılan karşılaşmada da Hilal'de yer alamamış, bugün cuma günü antrenmanlara dönmüştü.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, 21 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada bulunuyor ve bir maç fazla oynayan Kadisiye'nin yalnızca bir puan gerisinde yer alıyor.