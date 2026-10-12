Klasiko öncesi üçlü darbe: Sakatlıklar Ahly ve Nassr'ı tehdit ediyor!

Al Ahli ve Al Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında oynanacak klasikodan önce endişe verici bir darbe aldı. İki takımın Asya Şampiyonlar Ligi Elit'teki maçlarında üç oyuncu sakatlandı; bu gelişme, önümüzdeki perşembe akşamı oynanacak zirve öncesinde iki teknik heyetin planlarını karıştırabilir.

İlk darbe, Al Ahli'nin kanat oyuncusu Salih Abuşşamat'ın Emirlikler ekibi Al Wasl karşısındaki maçta sakatlanmasıyla geldi. 69. dakikada sakatlık nedeniyle yere yığılan oyuncu, sol omzunu tutarak sahayı ambulans aracıyla terk etti. Bu görüntü, Al Nassr karşısındaki beklenen maça yetişip yetişemeyeceğine dair endişe yarattı.

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Al Nassr da sakatlıklardan uzak kalamadı. Özbekistan ekibi Neftçi karşısındaki maçta Fransız Kingsley Coman'ın hizmetlerini erken kaybeden ekip, oyuncusunun 13. dakikada kas sakatlığı yaşayarak sahayı terk etmesiyle teknik heyeti, yıldızın bir sonraki maça hazır olup olmayacağı sorularıyla karşı karşıya bıraktı.

Al Nassr'ın sıkıntıları, Fransız savunmacı Mohamed Simakan'ın aynı maçın ikinci yarısında sakatlanmasıyla arttı. Neftçi oyuncusu Ali Bayev'in sert müdahalesi sonrası sakatlanan Simakan, müdahalede 65. dakikada kırmızı kart gören rakibinin ardından birkaç dakika sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, özellikle takımın Al Ahli hücumu karşısında tüm savunma unsurlarına ihtiyaç duyması nedeniyle oyuncunun hazır olup olmayacağına dair endişe yarattı.

Üç sakatlık, dokuzuncu haftanın en dikkat çekici maçlarından birinin yaklaştığı son derece hassas bir dönemde geldi. Abuşşamat, Al Ahli'nin ileri hattında önemli bir seçenek konumunda; Coman, Al Nassr'a çeşitli hücum çözümleri sunuyor; Simakan ise takımın savunma hattında güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.



