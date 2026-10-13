İspanya'da Hakem Teknik Komitesi'nin, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak merakla beklenen El Clasico öncesinde hakemlik etrafındaki gerilimin artmasından duyduğu kaygı büyüyor; zira Kraliyet Kulübü ve çevresinden hakem kararlarına yönelik eleştiriler devam ediyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, iki hafta sonra Camp Nou'da Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek El Clasico'nun tarihi yaklaştıkça gergin bir atmosfer oluşmaya başladı. Hansi Flick'in takımı, sportif bir krizden geçen Jose Mourinho'nun ekibinin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Bu kriz, Kraliyet Kulübü'nü ve çevresindekileri sürekli olarak hakemlik konusunu gündeme getirmeye yöneltti ki bu, uzun süredir tekrarlanan bir durum.

Hakemler bu durumdan birçok kez şikâyet etti, ancak herhangi bir değişiklik sağlanamadı. Bu, Real Madrid'in kendi sahasında güçlükle kazandığı Villarreal maçı öncesinde, maç sırasında ve sonrasında açıkça görüldü. Hakem tartışmalarına sahne olan karşılaşma, Vinicius Junior'ın Saliba'nın saçını çekmesinin ardından kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı; Mourinho ise duyduğu rahatsızlık nedeniyle maçın ardından basına konuşmama kararı aldı.

"Cadena Ser" radyosunun "El Larguero" programında belirtildiğine göre, hakem camiası El Clasico'nun yaklaşmasından şimdiden endişe duymaya başladı ve önümüzdeki dönemde gerilimin daha da şiddetleneceğini öngörüyor.

Radyo, Real Madrid'in oynadığı maçları çevreleyen atmosfer nedeniyle hakem sisteminin tüm kademelerinde bir kaygı bulunduğunu da ekledi; bu atmosfer kulüp içinde, tribünlerde, medyada ve takımın çevresindeki çeşitli çevrelerde kendini gösteriyor.

Habere göre Hakem Teknik Komitesi, Real Madrid'in hakemlerin kasıtlı olarak kendisine karşı karar verdiğine inanmasından kaynaklanan gerilimin, El Clasico'nun yaklaşması nedeniyle önümüzdeki iki hafta boyunca artacağından şüpheleniyor. Yetkililerin, bu durumun ne zaman veya nasıl sona ereceğini bilmedikleri için düşmanlık duygularının durmaksızın tırmanmaya devam etmesinden korktukları belirtildi.



