Sezonun ilk El Clasico'sunun kızışmasına sayılı günler kala, Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'e ağır bir darbe vurdu; hem de sahada değil, popülerlik ve küresel ilgi savaşında.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Katalan kulübü geçtiğimiz eylül ayında dijital ilgi listesinin başına ezici bir farkla yerleşti ve 10,6 milyon arama ve sorgu kaydederek, 7,32 milyonla ikinci sırada kalan Real Madrid'i geride bıraktı.

Bu Katalan üstünlüğü, iki takımı önümüzdeki pazar 25 Eylül'de Camp Nou'da buluşturacak ve büyük merakla beklenen karşılaşmanın öncesinde geliyor. İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamındaki bu maç, 2026/27 sezonunun ilk El Clasico'su olacak ve tüm koşullar hem dijital hem de sportif açıdan Blaugrana'nın lehine görünüyor.

La Liga, Premier Lig'i geride bıraktı

Barcelona'nın üstünlüğü yalnızca kulüpler düzeyinde kalmadı, müsabakanın tamamına da yansıdı; İspanya Ligi, eylülde en çok ziyaret edilen ligler listesinin başına geçerek 39,74 milyon ziyaret kaydetti ve 37,66 milyon ziyaret kaydeden İngiltere Premier Lig'i geride bıraktı. Bu da La Liga'nın Atletico Madrid, Real Betis, Sevilla ve Valencia gibi tarihi takımları sayesinde yeniden parlaklığını kazandığına açık bir işaret.

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Raphinha, Mbappe'yi küçük düşürdü

Oyuncular düzeyinde ise rakamlar mutlak Katalan hakimiyetini doğruladı; Brezilyalı Raphinha, 4,24 milyon ziyaretle dünyada en çok aranan oyuncular listesinin başına yerleşti. Bu, ağustos ayında elde ettiğinin (1,42 milyon) neredeyse üç katı; sezona yaptığı fırtına gibi başlangıç sayesinde.

Sürpriz ise yetenekli Lamine Yamal'ın 3,94 milyon ziyaretle ikinci sırayı almasıyla geldi. Real Madrid'den ilk oyuncu olan Kylian Mbappe ise ancak dördüncü sırada ve yalnızca 2,28 milyon ziyaretle yer bulabildi.

Zirve tadında bir El Clasico

Barcelona maça büyük bir coşku içinde giriyor; 9 maçlık üst üste galibiyetle topladığı tam 27 puanla La Liga'nın lideri konumunda, kusursuz bir başlangıç yaptı. Real Madrid ise puan toplamak için son dakika gollerine bel bağladığı istikrarsız bir başlangıcın ardından 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Farka rağmen El Clasico, dünyanın en etkili ve en popüler iki takımını buluşturan, tüm tahminlerin dışında bir maç olmayı sürdürüyor. Ancak başlama düdüğü öncesindeki rakamlar tek bir şey söylüyor: Barcelona sahnenin hakimi.



