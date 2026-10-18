İspanya Kadınlar Birinci Lig kapsamında Real Madrid ile konuğu Barcelona arasında oynanan B takımları El Clasico'su, 3-3'lük karşılıklı gollü beraberlikle sonuçlandı.

Beraberlikten alınan bir puan, iki taraf için farklı izlenimler bıraktı. Real Madrid 5 haftada yalnızca 2 puan toplayarak İspanya Kadınlar Birinci Ligi'nde son sırada yer alırken, Barcelona rakibinin 3 sıra ve 4 puan önünde bulunuyor; ancak Katalan ekibi de son sezonlarda alışık olduğu üst sıralardan hâlâ uzak.

Marca gazetesi, maçın öne çıkan anlarını aktardı. Buna göre Barcelona, ilk yarıda ev sahibi ekibe iki darbe vurdu; 7. dakikada öne geçti, ardından Oihane San Martin'in 15. dakikada Real için eşitliği sağlamasından kısa bir süre sonra yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Real Madrid, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaparak yalnızca 4 dakika içinde Pia Felix ve Raquel Zuazo'nun kaydettiği gollerle skoru tersine çevirmeyi başardı.

Ancak Katalan ekibi, maçın bitimine 20 dakika kala yeniden eşitliği sağladı ve bu gol, karşılaşmanın 3-3'lük beraberlikle tamamlanmasını belirledi.

Bu karşılaşma, iki B takımı arasında şimdiye kadar oynanan beşinci El Clasico oldu. Önceki maçlarda Real Madrid iki kez kazanırken, Barcelona bir galibiyet elde etti ve iki maç berabere bitti.

Son beraberlik bugün pazar günü oynanan maçta geldi. İki ekip, önümüzdeki 24 Ocak'ta Johan Cruyff Spor Kompleksi'nde yeniden karşı karşıya gelecek.