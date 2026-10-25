Barcelona'nın yıldızı Joao Cancelo'nun, iki takım arasındaki el clasico'da, özellikle 60. dakikada Real Madrid'in yıldızı Yan Diomande'ye yaptığı müdahale bir miktar tartışma yarattı.

AS gazetesi, hakemin Joao Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı basmanın ardından faul vermediğini ve müdahale sonucu Diomande'nin bacak kasında ağrı hissettiğini belirtti.

AS ve Cadena Ser radyosunun hakemlik işleri analisti Iturralde Gonzalez, Barcelona savunmacısının bu pozisyon nedeniyle sarı kart görmeyi hak ettiği görüşünde.

"Bu, video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesini gerektiren bir durum değil. Açık bir sarı karttır ve oyuncu uyarılmalıydı" dedi.

Sözlerine şunları ekledi: "Ancak rakibin bacağına aşırı güç kullanımı içeren net bir basma hareketi değil. Evet, bu bir sarı karttır."

Hakemlik durumlarında uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesinin hesabı ise şunları belirtti: "Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı müdahale doğrudan kırmızı kartı hak ediyor mu? Hayır."

Devamında: "Cancelo ayağının tabanıyla, aşırı baskı uygulamadan müdahale etti ve olay, rakibinin baldır kası bölgesinde bir sıyrığa yol açan bir temasla sonuçlandı."