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Kenneth Perez'in Thijs Kraaijeveld'den çok etkilendiği, pazar akşamı ESPN'de yayınlanan Dit was het Weekend programında belli oldu. Feyenoord'un 19 yaşındaki savunmacısı, Ajax'a karşı oynanan Klasik'te (1-1) mükemmel bir performans sergileyerek Danimarkalı yorumcuyu fazlasıyla şaşırttı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ayak sakatlığını atlatmaya çalışan Tsuyoshi Watanabe yedek kulübesinde maça başlarken Ajax karşısında Kraaijeveld'e görev verdi. Genç savunmacı, mükemmel performansıyla teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı.

Perez, övgülerine “Kraaijeveld'i izlemekten keyif aldım” diyerek başladı. “Ondan sıfır beklentim vardı. Tolu Arokodare karşısında gerçekten sorun yaşayacağını düşünüyordum ama Kraaijeveld müthiş oynadı.”

Perez, özellikle genç oyuncunun Klasik'te gösterdiği olgunluktan memnun kaldı. “19 yaşında ve yanılmıyorsam kulübün kendi altyapısından yetişmiş. Bir stoperde görmek istediğiniz özgüvenle oynadı.”

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Perez, “Hiç tereddüt etmedi. Müdahale etmesi gerektiğinde müdahale etti, ikili mücadeleye girmesi gerektiğinde girdi, gerektiğinde de mücadeleyi erteledi” diye devam etti.

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Danimarkalı yorumcu, maç görüntüleri üzerinden Kraaijeveld'in oyun kurmadaki becerilerine dikkat çekti. “Bunlar harika paslar. Hatları böyle aşıp oyunu ileri taşırsınız.”

Perez, 19 yaşındaki Feyenoordlu hakkında aceleci sonuçlara varılmaması gerektiğini de vurguladı. Yorumcu, gülümseyerek hemen şunu ekledi: “Bunun Hollanda Milli Takımı için bir seçenek olup olmadığını sormadan önce, çok sakin olun.”

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Ardından Kees Kwakman, “Hollanda Ümit Milli Takımı için bir seçenek mi?” diye sordu. Perez bunun iyi bir seçenek olduğunu düşündüğünü söyledi. Sonrasında Kraaijeveld'in Feyenoord'daki ilk 11 yerini koruyup korumaması gerektiği de tartışıldı.

Bu bağlamda Watanabe'nin durumu da gündeme geldi. Perez, “Watanabe'yi ancak yanına onu yönlendirecek birini koyarsanız oynatabilirsiniz. O zaman Watanabe gerçekten iyi, yararlı bir savunmacı olur çünkü savunma yapmayı gerçekten biliyor” dedi.

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Yorumcu, Kraaijeveld'in genç yaşında Japon takım arkadaşını yönlendirebilecek durumda olup olmadığından ise emin değil. “Kraaijeveld 19 yaşında ve kendi oyununa da odaklanmak zorunda. Bu yüzden takım arkadaşlarını yönlendirmede nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama savunma açısından Watanabe'nin gerçekten iyi bir savunmacı olduğunu düşünüyorum.”