Suudi Roshn Ligi, milli takımın yaklaşan Arap Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasına katılması nedeniyle maç takviminde birçok sürpriz değişikliğe sahne olacak.

Suudi Arabistan Krallığı, Arap Körfez Kupası'nın yirmi yedinci edisyonuna bu yılın 23 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Cidde şehrinde ev sahipliği yapacak.

Suudi "El-Riyadiye" gazetesi, Roshn Ligi Birliği'nin, Suudi milli takımının teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in talebi üzerine maç takviminde birçok değişiklik gerçekleştireceğini belirtti.

Donis, Körfez turnuvasının başlamasından önce Suudi milli takımının kamp süresinin 7 gün daha uzatılmasını istedi. Bu da Birliği maç takviminde kapsamlı değişiklikler yapmaya zorlayacak.

Gazete, değişikliklerin birden fazla haftayı kapsayacağını, bunların başında ise "Körfez 27"nin başlamasına bir haftadan az bir süre kala, gelecek 17 Eylül'de oynanması planlanan sekizinci haftanın geldiğini açıkladı.

El-Memleke Arena'da Al-Hilal ile Al-Ittihad takımları arasında kızgın bir klasiğe sahne olacak olan bu haftanın maçlarının ertelenmesi bekleniyor.

Donis, Suudi milli takımını, 2003'te son kez kazanmasından bu yana tam 23 yıllık bir aradan sonra Körfez turnuvasında yeniden şampiyonluğa taşıma umuduyla turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Yunan teknik adam, Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası öncesinde Suudi milli takımını çalıştırmıştı, ancak takım sadece 2 puanla sekizinci grubun sonuncusu olarak turnuvaya grup aşamasından veda etmişti.

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