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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Çeviri:

Klaket üçüncü kez: Barcelona, Cancelo ile anlaştığını açıkladı

Transfers
J. Cancelo
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Portekiz
İspanya
Suudi Arabistan

Portekizli bek, Katalan takımının en yeni transferi oldu.

Barcelona, Portekizli sağ bek João Cancelo ile anlaştığını açıkladı. Bu transfer, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği son anlaşma oldu.

Katalan kulübü, resmi "X" hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla, uzun süren müzakerelerin ardından Cancelo'nun resmi olarak takımın bir oyuncusu haline geldiğini duyurdu.

Daha önceki basın haberlerine göre, Portekizli sağ bek, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile geri kalan alacaklarından feragat etmesi karşılığında sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Barcelona'ya bonservissiz olarak katılacak.

Cancelo, "Blaugrana" ile kendisine önümüzdeki 3 sezon boyunca, yani 2029'a kadar Spotify Camp Nou'nun duvarları arasında kalmayı garantileyen yeni bir sözleşmeye imza atacak.

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Al Hilal
HIL
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Elche
ELC
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Barcelona
BAR

Cancelo, futbol kariyerinde Barcelona'ya üçüncü kez katılıyor; ancak bu ilk kez kalıcı olarak gerçekleşiyor. Daha önce 2023-2024 sezonunda Manchester City'den kiralık, geçen sezonun ikinci yarısında ise Al Hilal'den kiralık olarak forma giymişti.

Katalan takımıyla geçirdiği farklı dönemlerdeki bir buçuk sezon boyunca Portekizli sağ bek, çeşitli kulvarlarda 65 maça çıktı; bu maçlarda 6 gol atıp 9 asist yaptı ve takımıyla birlikte geçen sezon İspanya La Liga şampiyonluğunu kazandı.

Buna karşılık Cancelo, 2024 yazından bu yana kadrosunda geçirdiği iki sezonun ardından Al Hilal'den ayrılacak; ancak geçen sezon yerli oyuncu listesinden çıkarılması nedeniyle bu iki sezonun yalnızca birinde forma giyebildi.

Bu süre zarfında 32 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekibiyle çeşitli kulvarlarda 45 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol atıp 14 asist yapmayı başardı, ancak takımın herhangi bir kupa kazanmasına katkı sağlayamadı.

Cancelo'nun, Barcelona'nın mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği beşinci anlaşma olduğunu hatırlatalım. Kulüp daha önce İngiliz Anthony Gordon, Alman Karim Adeyemi, İspanyol Rodri ve Belçikalı Jesse Bissiou ile anlaşmış, ayrıca genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye sokmuştu.

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