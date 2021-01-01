Klaas-Jan Huntelaar Schalke'ye geri döndü

2010-2017 yılları arasında Schalke'de oynayan Klaas-Jan Huntelaar, Bundesliga'ya geri döndü.

'da zor günler geçiren 04, Hollandalı eski golcüsü Klaas-Jan Huntelaar’ı yeniden kadrosuna kattı.

'tan ayrılarak 3,5 yıl aradan sonra yeniden Schalke 04’e dönen 37 yaşındaki yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Bundesliga'da forma giyecek.

Ligde küme düşme hattında yer alan takımına katkı vermek için geldiğini söyleyen "Schalke 04, Bundesliga’ya aittir" dedi.

Daha fazla takım

Hollandalı futbolcu kariyerinde daha önce Ajax, ve formaları giydikten sonra 2010 yılında Schalke 04'e transfer olmuştu.

Huntelaar, Schalke 04 formasıyla çıktığı 240 maçta 126 gol atmış, 2011'de de Kupası’nı kazanmıştı.

Schalke 04, Bundesliga'da oynadığı 16 maçta sadece tek galibiyet alabildi ve puan durumunun dibine demir attı. Alman ekibi, ara transfer döneminde bir diğer eski oyuncusu Sead Kolasinac'ı da 'den transfer etmişti.