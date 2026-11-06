FC Dordrecht ile NAC Breda arasında cuma akşamı oynanacak maç öncesinde gerilim yüksek. Polis, başlama vuruşundan saatler önce M-Scores Stadion'da yoğun güvenlik önlemleri aldı ve Savunma Patlayıcı Madde İmha Birimi'ni (EOD) de devreye soktu.

Polis, cuma günü M-Scores Stadion'un deplasman tribününde havai fişek buldu. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Savunma Patlayıcı Madde İmha Birimi (EOD), bulunan maddelerin duman bombası olduğunu belirledi. Patlayıcılar daha sonra güvenli şekilde muhafaza altına alınarak kaldırıldı.

Buluntunun ardından polis, iz köpeklerinin de kullanıldığı kapsamlı bir stadyum araması yaptı. Dordrecht'teki Krommedijk üzerinde bulunan stadyumda sahanın orta noktasının da çalındığı anlaşıldı.

Cuma öğleden sonra tesis yeniden kullanıma açıldı ve maç hazırlıkları devam etti. Olaylarla bağlantılı olarak şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı.

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Bulunan duman bombalarının yanı sıra sahanın orta noktasının da çalındığı ortaya çıktı. Algemeen Dagblad gazetesine göre olaylara NAC Breda taraftarlarının karışmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Gazeteye göre bu, Nisan 2024'te yaşanan olaylar nedeniyle düzenlenmiş bir intikam eylemi olabilir. O dönemde FC Dordrecht taraftarları NAC Breda'nın taraftar lokalini yazılarla kirletmiş, bunun ardından Belediye Başkanı Paul Depla, Breda kulübünün taraftarlarının Dordrecht'teki maça alınmamasına karar vermişti.